سياسة
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ترمب: أوكرانيا قبلت وقف إطلاق النار.. وأجرينا محادثات جيدة للغاية مع روسيا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إن أوكرانيا قبلت وقف إطلاق النار وأن روسيا يمكن إقناعها أيضاً، مضيفا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع موسكو وكييف وأنه تلقى "أخبارا سارة" في هذا الشأن.
ترمب: أوكرانيا قبلت وقف إطلاق النار.. وأجرينا محادثات جيدة للغاية مع روسيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أثناء تصريحه للصحفيين / REUTERS
15 مارس 2025

وأوضح ترمب، في تصريح صحفي، أن بلاده أجرت محادثات جيدة للغاية مع طرفي الحرب، وأضاف: "أوكرانيا قبلت وقف إطلاق النار، ويمكننا إقناع روسيا رغم أن ذلك سيكون صعبا.. نتلقى ردودا جيدة".

وانتقد ترمب، الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بسبب الحرب في أوكرانيا قائلا: "ما كان ينبغي له أبدا أن يورطنا مع روسيا، وما كان له أن يسمح بهذه الحرب".

وذكر ترمب، أن نحو 2000 شاب يموتون يوميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأن جميع التطورات كانت تتجه نحو حرب عالمية ثالثة.

وفي السياق، وصف ترمب الاجتماع الذي عُقد، الخميس، بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جيد ومثمر للغاية".

وكتب ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" الجمعة: "أجرينا نقاشات جيدة ومثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، وهناك احتمال كبير جدا أن تنتهي هذه الحرب الدموية الرهيبة أخيرا".

والثلاثاء، شهدت مدينة جدة السعودية انطلاق محادثات أمريكية أوكرانية لبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو، وذلك برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

وعقبها، أعلن الإعلام السعودي الرسمي موافقة أوكرانيا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مع روسيا يستمر لمدة شهر.

وتشن روسيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.

مصدر:TRT Arabi
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