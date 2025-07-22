ومن بين المنتجات التي كشفت عنها الشركة، منظومة "ديرينغوز 100L/ 300" الذاتية، المختصة برصد ومراقبة وحماية البنية التحتية الحساسة في أعماق البحار، من ضمنها الأنابيب والكابلات البحرية.

وتتميز المنظومة بقدرات الاتصال السلكية واللا سلكية والصوتية، وهي سهلة الاستخدام والصيانة. كما كشفت الشركة عن الرادار متعدد الوظائف رباعي الأبعاد "جينك 350-N" ذي التقنيات المبتكرة وجرى تطويره للمنصات البحرية.

ويتمتع الرادار بالقدرة على المراقبة على نطاق واسع وتتبع الأهداف المتعددة، ويتميز بالقدرة على اكتشاف الأهداف وتصنيفها بدقة عالية.

أما منظومة "غوكسور في إل إس" للإطلاق العمودي للدفاع الجوي، فتعمل درعاً دفاعية للبحار، إذ صُمِّمت لتوفير دفاع فعَّال للغاية للمنصات السطحية ضد الأهداف الصعبة، خصوصاً الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ المجنحة القريبة من السطح.

المنظومة مزوَّدة بنظام متقدم للتحكم في النيران جرى تطويره بخصائص الذكاء الصناعي، ما يرفع القدرات العملياتية في البحار إلى مستوى أعلى.

أما آخر المنظومات التي كشفت عنها الشركة فهي منظومة "إيدينتيفي إس إس آر" للمراقبة الثانوية. وتتميز المنظومة بقدرة عالية الأداء على تحديد الأهداف، ذات النطاق "إل"، كما تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلق معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025" بنسخته السابعة عشرة في إسطنبول. ويشهد المعرض مشاركة وزراء من 33 دولة وأكثر من 120 نائب وزير ورئيس أركان وقائد قوات، بالإضافة إلى رؤساء وفود.

ويضم المعرض أجنحة 44 دولة، وستعرض أكثر من 400 شركة دولية منتجاتها. ويستمر المعرض المقام على أرض مركز إسطنبول للمعارض حتى 27 يوليو/تموز الجاري.