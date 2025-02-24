الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
الاحتلال يواصل قتل وإصابة المواطنين في غزة رغم وقف إطلاق النار
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48339 شهيداً منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
الاحتلال يواصل قتل وإصابة المواطنين في غزة رغم وقف إطلاق النار
تشييع فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية بعد وقف إطلاق النار / صورة: Reuters (Reuters)
24 فبراير 2025

كما أشار المصدر نفسه إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 111753 حالة، موضحةً أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وعلى الطرقات، إذ تعجز فرق الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

واستشهد مساء الأحد، أحد المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة. وذكرت وزارة الصحة أن الشاب استُشهد جراء إطلاق النار عليه من قبل قناصة الاحتلال في أثناء تفقده أرضه الزراعية في شارع الشعف شرق المدينة.

واستهدفت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، المواطنين ومنازلهم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفي المناطق الجنوبية الغربية لمدينة رفح جنوب القطاع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها شرق حي الزيتون، وعند دوار العودة وسط مدينة رفح، دون أن يبلغ عن اصابات أو اعتقالات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 48339 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 111753 آخرين. وتبقى هذه الحصيلة غير نهائية في ظل وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض الذين لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم بعد.

تجدر الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير/كانون الثاني، ومنذ ذلك الحين، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us