سياسة
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بوتين يدعو قادة العرب لأول قمة روسية-عربية
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، جميع قادة الدول العربية إلى أول قمة روسية-عربية في أكتوبر/تشرين الأول القادم.
بوتين يدعو قادة العرب لأول قمة روسية-عربية
الرئيس الروسي يرسل برقية لقادة الدول العربية المجتمعين في بغداد / Reuters
17 مايو 2025

جاء ذلك في بيان  للرئاسة الروسية "الكرملين"، نقلته وكالة "إنترفاكس" للأنباء، بمناسبة انطلاق القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية في بغداد.

وقال بوتين في البيان: "نعتزم مواصلة تطوير الحوار البناء مع جامعة الدول العربية، وكذلك العلاقات الودية مع جميع أعضائها. وفي هذا الصدد، أود أن أدعو جميع قادة دول جامعتكم، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى المشاركة في القمة الروسية-العربية الأولى، التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر".

وأضاف: "واثق بأن هذا الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون متعدد الأوجه والمتنوع بين بلداننا وسيساعد في إيجاد سبل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن القمة العربية في بغداد "تُعقد في وقت بالغ الصعوبة، إذ أدى تصاعد النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي أزهق أرواح عشرات الآلاف من المدنيين، إلى تفاقم التوتر وتأجيج عديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الدول المجاورة وفي الشرق الأوسط ككل".

وشدد بوتين على أن "دور جامعة الدول العربية يصبح أكثر أهمية في مثل هذه الظروف، باعتبارها آلية فاعلة للحوار والتعاون متعدد الأطراف"، مؤكداً دعم بلاده الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية، لتسوية الخلافات القائمة في المنطقة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أطلع بوتين، سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، خلال لقاء جمع بينهما في موسكو عن خطة لعقد قمة روسية-عربية العام الحالي.

مصدر:TRT Arabi
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