وأيَّد أعضاء مجلس العموم مشروع القانون، الذي يدعو إلى تصنيف "فلسطين أكشن" وجماعة "مانياكس ميردر كالت" التي تدافع عن تفوق العرق الأبيض، و"الحركة الإمبراطورية الروسية" القومية الروسية، منظمات إرهابية، بأغلبية 385 صوتاً مقابل 26 صوتاً.

وفي حال موافقة مجلس اللوردات (الغرفة الثانية للبرلمان) على مشروع القانون، الذي سينظر فيه الخميس، فسيتم تصنيف هذه الجماعات الثلاث "منظمات إرهابية"، وسيواجه كل فرد مرتبط بهذه المنظمات ملاحقات قانونية وعقوبات قد تصل إلى السجن لـ14 سنة.

ومن المقرر أن تتقدم "فلسطين أكشن" بطلب إلى المحكمة العليا، الجمعة المقبل، لوقف تنفيذ القرار، في حال جرى إقرار مشروع القانون في مجلس اللوردات.