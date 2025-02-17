الحرب على غزة
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وقفات احتجاجية بإسرائيل.. والإضراب عن الطعام خطوة تصعيدية لإتمام الصفقة
نظم عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين وقفات احتجاجية في عدة مدن، منها تل أبيب والقدس ورأس العين وأوفاكيم، مطالبين حكومة الاحتلال بالعمل على إعادة أبنائهم الأسرى من قطاع غزة.
وقفات احتجاجية بإسرائيل.. والإضراب عن الطعام خطوة تصعيدية لإتمام الصفقة
عائلات المحتجزين الإسرائيليين يحتجون أمام مبنى الكنيست، 17 فبراير/شباط. / صورة: Reuters (Reuters)
17 فبراير 2025

وأصدرت عائلات الأسرى بياناً أعلنت فيه عن تنظيم سلسلة من الفاعليات الاحتجاجية، متوعدة بالاستمرار في المطالبة بإتمام صفقة تبادل شاملة تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة. كما أشار البيان إلى أن العائلات ستطالب بصفقة واحدة تشمل جميع الأسرى دون استثناء.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت العائلات عن نيتها الإضراب عن الطعام لمدة 500 دقيقة في يوم الاحتجاج، اعتراضاً على ما وصفوه بـ"التأخير في إعادة أبنائهم". وقالت العائلات إنّ هذا الإضراب يمثل تعبيراً عن شدة معاناتهم، مؤكدين أهمية تنفيذ الصفقة في أسرع وقت.

من جهة أخرى، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر سياسية قولها إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للتفاوض بشأن المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حماس.

وأوضحت المصادر أن المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعه اليوم لمناقشة هذه المرحلة، في ظل رغبة واشنطن في دفع المفاوضات إلى الأمام.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل، تستمر كل منها 42 يوماً، على أن يجري التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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