الحرب على غزة
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الأمم المتحدة: سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة يهدد وجود الفلسطينيين
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، من أن أفعال إسرائيل في غزة تهدد بشكل متزايد وجود الفلسطينيين كمجموعة.
الأمم المتحدة: سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة يهدد وجود الفلسطينيين
جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة. / AFP
11 أبريل 2025

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، للصحفيين في جنيف: "في ضوء التأثير التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة، نشعر بقلق بالغ من أن إسرائيل تفرض على ما يبدو على الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية تتناقض بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة".

ومنذ بداية حرب الإبادة ضد قطاع غزة، يجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي المناطق التي يتوغل بها على إخلائها، عبر إرسال إنذارات تتبعها مباشرةً غارات عنيفة؛ للضغط على المواطنين وإجبارهم على النزوح.

ومؤخراً، أصدر جيش الاحتلال عدداً من أوامر الإخلاء القسري في مناطق بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا شمالاً، إضافةً إلى مدينة رفح بأكملها، ومناطق بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أنذر الفلسطينيين في مناطق وأحياء شرقي مدينة غزة، بإخلاء منازلهم قبل الهجوم عليها، وهي منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة والتركمان والزيتون الشرقي.

وتلتها أوامر إخلاء مناطق أكثر عمقاً داخل مدينة غزة، لا سيما أحياء تل الهوى والزيتون وغزة القديمة.

وبدعمٍ أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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