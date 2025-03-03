الحرب على غزة
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رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجديد يخطط لإقالات جماعية بسبب هجوم 7 أكتوبر
قالت القناة 12 العبرية الأحد، إن رئيس هيئة الأركان الجديد إيال زمير سيتسلم منصبه الأربعاء وسيُقيل مسؤولين كباراً كانوا في مناصبهم خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجديد يخطط لإقالات جماعية بسبب هجوم 7 أكتوبر
دبابة إسرائيلية مدمرة في أثناء عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 / AA Archive
3 مارس 2025


وأفادت القناة العبرية بأن رئيس هيئة الأركان الجديد يعتقد أن الثقة بين الجيش والشعب لن تعود بسبب أحداث 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، إلا بعد إقالة كبار المسؤولين الذين كانوا في مناصبهم يوم الهجوم الذي يوصف بأنه أكبر فشل أمني وعسكري لإسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن أبرز الأسماء المطروحة للإقالة هم قائد الجبهة الداخلية رافي ميلو، وقائد قسم العمليات عوديد باسيوك، وقائد سلاح الجو تومير بار، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية شلومس بيندر، إضافة إلى ضباط وقادة آخرين بالجيش.

وذكرت أن زمير يخطط لبدء الإقالات بعد أيام من توليه منصبه رغم الضغط الذي يحيط بالجيش وسط حالة من الترقب لما تؤول إليه الأوضاع في قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وفي 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 نفذت فصائل فلسطينية هجوماً على مستوطنات غلاف غزة قتلت وأسرت فيه جنوداً ومستوطنين، ردّاً على انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والمسجد الأقصى.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة في غزة، خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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