الحرب على غزة
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إطلاق نار كثيف وانفجارات بالضفة.. ومستوطنون يعتدون على فلسطينيين
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على عدد من الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وأطلقت النار بكثافة ما أدى إلى وقوع إصابات. تزامن ذلك مع شن المستوطنين هجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم بقرى متفرقة بالضفة.
إطلاق نار كثيف وانفجارات بالضفة.. ومستوطنون يعتدون على فلسطينيين
الاحتلال يفجر مباني بالضفة في مخطط لتهجير الفلسطينيين / Reuters
13 أبريل 2025

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة لرجل (58 عاماً) برصاص حي على حاجز فرس الهوى (شمال غرب مدينة الخليل)".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن "المواطن رائد شعبان أبو سامي (58 عاماً) أصيب برصاص الاحتلال في القدم". وأغلقت "قوات الاحتلال طريق فرش الهوى بالاتجاهين" بعد الحادثة.

وفي بلدة حلول شمال مدينة الخليل، ذكرت الوكالة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين، عقب دهم وتفتيش منزليهما، والعبث بمحتوياتهما.

وأشارت إلى "اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحام البلدة، تخلّلها إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، والأعيرة النارية، صوب منازل المواطنين".

استمرار العدوان شمال الضفة

وفي شمال الضفة، أفادت مصادر محلية بأن منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس بطولكرم، شهدت صباح اليوم الأحد، إطلاقاً كثيفاً للنيران تخلّلته انفجارات في محيط المنطقة.

وانتشرت قوات الاحتلال في عدة مواقع داخل المدينة، بينها ضاحية ذنابة، إذ اعتدت على الفلسطينيين ونكّلت بعدد منهم، كما اقتحمت عدداً من أحياء مخيم طولكرم وشرعت في عمليات تفتيش واسعة داخل منازل السكان.

أما في جنين، فتستمر قوات الاحتلال في عمليتها العسكرية بالمدينة ومخيمها لليوم الـ83 على التوالي، وسط انتشار مكثف واقتحامات متواصلة.

وأفادت مصادر طبية بأن العملية أسفرت حتى اليوم عن استشهاد 36 فلسطينياً واعتقال المئات، فيما دُمّرت مئات المنازل داخل المخيم، ما أدى إلى نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني.

هجمات المستوطنين

تزامناً مع ذلك، ينفّذ المستوطنون باستمرار هجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم بقرى الضفة، بحماية وتفويض جيش الاحتلال.

وفي هذا السياق، قال الفلسطيني محارب العكيمي، إنه فوجئ صباح اليوم الأحد، بمداهمة أحد المستوطنين بأغنامه لمنطقة سكنه شرق قرية سِكا، ولدى محاولته إخراجه من أرضه انهال عليه المستوطن بالضرب وأصابه برضوض.

وأضاف أن "المستوطن استدعى مستوطنين آخرين فضربوني وركلوني واعتدوا على بناتي وحطموا جهاز الجوال لمنع تصوير الاعتداء"، مشيراً إلى أن "المستوطن من مستوطنة نِغوهوت جنوب بلدة دورا ويعتدي بشكل متكرر على السكان الفلسطينيين بمحيط المستوطنة".

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، في بيان، إن 212 تجمعاً بدوياً فلسطينياً في الضفة الغربية تواجه "جرائم حرب بلا مساءلة دولية".

وأضافت أن "الهجمات المتواصلة شملت 212 تجمعاً بدوياً، إذ تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون تطبيق سياسة تندرج ضمن إطار سياسة تهجير قسري وتحقيق أهداف استعمارية تتماشى مع الطموحات الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية".

وأضافت المنظمة أن "المجتمع الدولي لم يفعل ما يكفي لمنع هذه الاعتداءات (بينما) إسرائيل تواصل تنفيذ هذه الهجمات دون أي عقوبات أو محاسبة".

وخلال 2024، نفذ المستوطنون 2934 اعتداء بالضفة استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفاً و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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