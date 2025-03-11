ونقلت عن مراسلها أنه "بعد 9 ساعات من المباحثات الأمريكية الأوكرانية، وافقت أوكرانيا على المقترح الأمريكي بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد، مع تبادل الأسرى بين الطرفين". وحتى الساعة 20:55 "ت.غ" لم تعقب الأطراف المعنية.

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء إنه “يأمل أن توافق روسيا على مقترح لوقف إطلاق النار أعده مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون”. وفي تصريحات للصحفيين، قال ترمب إنه سيدعو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً إلى البيت الأبيض، وذلك بعد مشادة قد وقعت بين الرئيسين خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الشهر الماضي وغادر زيلينسكي على إثرها واشنطن دون التوقيع على صفقة معادن بالغة الأهمية مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن بلاده تنظر بإيجابية إلى مقترح الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً. وأضاف في رسالة مصورة أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إقناع روسيا أيضاً، مؤكداً أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ لحظة موافقة الروس عليه.

وأعلن رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت مواصلة تقديم المساعدات لبلاده.

وفي وقت سابق الثلاثاء شهدت مدينة جدة السعودية انطلاق محادثات أمريكية أوكرانية لبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو، وذلك برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

وقالت الرياض، في بيان مشترك مع كييف الثلاثاء، إنها تأمل أن تُكلل الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل في أوكرانيا بالنجاح في إنهاء هذه الأزمة، تماشياً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مبادئ السيادة والحدود المعترف بها دولياً.

وجاء البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عقب محادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين.

وفي 18 فبراير/شباط الماضي، استضافت الرياض لقاء غير مسبوق بين روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف. وتشن روسيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.