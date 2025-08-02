وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان بأن "حصيلة اعتداء المستوطنين على بلدة عقربا بلغت شهيداً و8 إصابات، من بينهم رجل مسن"
وأوضحت الجمعية أن طواقمها نقلت المصابين إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن 7 من الجرحى في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وأُصيبوا في الأطراف السفلية، بينما أصيب رجل خمسيني برصاصة في اليد.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب معين صبحي محمد أصفر (24 عاماً)، استشهد جراء إصابته برصاص مستوطنين خلال الهجوم على بلدة عقربا.
وفي السياق، ذكرت إذاعة "صوت فلسطين" أن "مستوطنين هاجموا أراضي المواطنين في أطراف بلدة عقربا"، ونشرت عبر منصاتها الرقمية مقاطع مصورة، قالت إنها توثق "لحظة إطلاق النار على المواطنين خلال هجوم المستوطنين على سهل محفوريا، قرب بلدتي عقربا وجوريش جنوب شرق نابلس".
بدورها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص المستوطنين منذ بداية عام 2025 ارتفع إلى 9 شهداء، بينما بلغ العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى اليوم 31 شهيداً، في "سلسلة اعتداءات متصاعدة ينفذها المستعمرون في الضفة الغربية، غالباً وسط تواطؤ مباشر من قوات الاحتلال"، وفق ما ورد في بيانها.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداءً.
وبموازاة حرب الإبادة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1011 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.