وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان بأن "حصيلة اعتداء المستوطنين على بلدة عقربا بلغت شهيداً و8 إصابات، من بينهم رجل مسن"

وأوضحت الجمعية أن طواقمها نقلت المصابين إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن 7 من الجرحى في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وأُصيبوا في الأطراف السفلية، بينما أصيب رجل خمسيني برصاصة في اليد.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب معين صبحي محمد أصفر (24 عاماً)، استشهد جراء إصابته برصاص مستوطنين خلال الهجوم على بلدة عقربا.

وفي السياق، ذكرت إذاعة "صوت فلسطين" أن "مستوطنين هاجموا أراضي المواطنين في أطراف بلدة عقربا"، ونشرت عبر منصاتها الرقمية مقاطع مصورة، قالت إنها توثق "لحظة إطلاق النار على المواطنين خلال هجوم المستوطنين على سهل محفوريا، قرب بلدتي عقربا وجوريش جنوب شرق نابلس".