وأقام المستوطنون احتفالات صاخبة بمناسبة عيد "المساخر"، (بوريم)، وسط أعمال "عربدة واستفزاز" للمواطنين الفلسطينيين في المناطق المجاورة لنبع العوجا، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويبدأ اليهود الاحتفال بعيد "المساخر" من غروب يوم الجمعة ويستمر حتى غروب يوم السبت.

في الوقت نفسه، أقدم مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، على تجريف عشرات الدونمات من الأراضي الفلسطينية في منطقة وادي المطوي، غربي مدينة سلفيت شمالي الضفة، ما أدى إلى اقتلاع عشرات أشجار الزيتون المعمرة.

وأفادت محافظة سلفيت، في بيان، بأن "المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، واصلوا أعمال التجريف لمساحات واسعة واقتلاع أشجار الزيتون في منطقة المطوي غربي مدينة سلفيت".​​​​​​​

وحسب بيان المحافظة، أفاد المواطن رياض زهد بأنه فوجئ لدى وصوله إلى أرضه وأرض شقيقه زهير، بأن الاحتلال قد اقتلع نحو 20 شجرة زيتون معمرة، تراوحت أعمارها بين 50 و60 عاما، إضافةً إلى 20 شجرة أخرى تعود ملكيتها إلى المواطن نافز أيوب.

وتُعد المطوي من المناطق الحيوية التي تربط مدينة سلفيت بالبلدات الغربية، وتشكل ممراً أساسياً للمواطنين، حسب المحافظة.

وتتعرض هذه المنطقة منذ فترة لاعتداءات متكررة من مستوطني بؤرة الرأس الاستيطانية، حيث يُمنَع المزارعون الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم، إلى جانب ملاحقة الرعاة وتهديدهم، وفق البيان.

وخلال فبراير/شباط المنصرم، نفَّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 1475 اعتداءً، فيما نفَّذ المستوطنون 230 اعتداءً على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وتركز معظم الاعتداءات في محافظات نابلس شمالي الضفة الغربية بـ300 اعتداء، والخليل (جنوب) بـ267 اعتداءً، ورام الله (وسط) بـ263 اعتداءً.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 934 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفاً و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.