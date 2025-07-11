واستقبل أردوغان نظيره الصومالي على مدخل مجمع الرئاسة في أنقرة، ثم تصافحا أمام عدسات المصورين الصحفيين، قبل أن يعقدا اجتماعاً مغلقاً.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان عقب اللقاء، إنّ أردوغان وشيخ محمود تناولا العلاقات التركية-الصومالية وقضايا إقليمية.

وأشار الرئيس التركي إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً وقوف أنقرة إلى جانب الشعب الصومالي في مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أهمية تحقيق الصومال وحدته الوطنية من أجل مكافحة الإرهاب، مضيفاً أن "التعاون بين تركيا والصومال سيستمر في النمو، وأن الهدف هو تعزيز العلاقات في خطوات مستقبلية".