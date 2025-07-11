تركيا
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الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة ويبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، الذي يُجري زيارة رسمية إلى العاصمة أنقرة.
الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة ويبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة التركية أنقرة / AA
11 يوليو 2025

واستقبل أردوغان نظيره الصومالي على مدخل مجمع الرئاسة في أنقرة، ثم تصافحا أمام عدسات المصورين الصحفيين، قبل أن يعقدا اجتماعاً مغلقاً.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان عقب اللقاء، إنّ أردوغان وشيخ محمود تناولا العلاقات التركية-الصومالية وقضايا إقليمية.

وأشار الرئيس التركي إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً وقوف أنقرة إلى جانب الشعب الصومالي في مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أهمية تحقيق الصومال وحدته الوطنية من أجل مكافحة الإرهاب، مضيفاً أن "التعاون بين تركيا والصومال سيستمر في النمو، وأن الهدف هو تعزيز العلاقات في خطوات مستقبلية".

مصدر:TRT Arabi
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