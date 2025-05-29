سياسة
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متحدث الرئاسة الروسية: لم نتلقّ رداً من أوكرانيا بشأن مقترح جولة مفاوضات جديدة في إسطنبول
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف، إن بلاده لم تتلقَّ حتى الآن أي رد من الجانب الأوكراني بخصوص المقترح الروسي لعقد جولة جديدة من المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية بتاريخ 2 يونيو/حزيران المقبل.
متحدث الرئاسة الروسية: لم نتلقّ رداً من أوكرانيا بشأن مقترح جولة مفاوضات جديدة في إسطنبول
المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف / Reuters
29 مايو 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، أوضح فيه أن مستشار الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوفد الروسي في المحادثات، فلاديمير ميدينسكي، تلقى تهديدات هو وعائلته، واصفاً الوضع بـ"المفزع"، ومتهماً أوكرانيا بالوقوف خلف هذه التهديدات، حسب التحقيقات الجارية.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تقدّمت رسمياً بمقترح لعقد جولة تفاوضية جديدة في إسطنبول، لكن الجانب الأوكراني لم يقدّم أي رد رسمي حتى الآن.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، الأربعاء، أن بلاده اقترحت تنظيم جولة جديدة من المحادثات في إسطنبول بتاريخ 2 يونيو/حزيران، في أعقاب جولة سابقة استضافتها تركيا يومي 15 و16 مايو/أيار الجاري، وأسفرت عن اتفاق على تبادل ألفَي أسير بين الجانبين.


مصدر:TRT Arabi
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