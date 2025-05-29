جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، أوضح فيه أن مستشار الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوفد الروسي في المحادثات، فلاديمير ميدينسكي، تلقى تهديدات هو وعائلته، واصفاً الوضع بـ"المفزع"، ومتهماً أوكرانيا بالوقوف خلف هذه التهديدات، حسب التحقيقات الجارية.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تقدّمت رسمياً بمقترح لعقد جولة تفاوضية جديدة في إسطنبول، لكن الجانب الأوكراني لم يقدّم أي رد رسمي حتى الآن.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، الأربعاء، أن بلاده اقترحت تنظيم جولة جديدة من المحادثات في إسطنبول بتاريخ 2 يونيو/حزيران، في أعقاب جولة سابقة استضافتها تركيا يومي 15 و16 مايو/أيار الجاري، وأسفرت عن اتفاق على تبادل ألفَي أسير بين الجانبين.



