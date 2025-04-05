الحرب على غزة
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استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال بخان يونس.. واليونيسيف: أكثر من مليون طفل بلا مساعدات
استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 21 آخرون بينهم أطفال ونساء، السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين ومنزلا غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.
استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال بخان يونس.. واليونيسيف: أكثر من مليون طفل بلا مساعدات
معاناة النازحين الفلسطيين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي / AA
5 أبريل 2025

وأفادت مصادر طبية أن "مستشفى ناصر استقبل 4 جثامين و21 جريحا بينهم أطفال ونساء، جراء قصف استهدف المناطق الغربية من خان يونس".

من جهتهم، أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف خيمة ومنزلا في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى.

اليونيسيف: أكثر من مليون طفل في غزة بلا مساعدات منقذة للحياة

قالت منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف)، اليوم السبت، إن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة حرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر، لافتة إلى أن استمرار منع دخول المساعدات إلى غزة يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وعواقبه وخيمة على الأطفال.

وأضافت "اليونسيف" في بيان عبر الموقع الرسمي للمنظمة، أن الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية له عواقب كارثية على مليون طفل في قطاع غزة، مشيرة إلى أن استمرار منع المساعدات سيفاقم حالات سوء التغذية والأمراض ويزيد وفيات الأطفال في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة أن لديها آلاف الطرود من المساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة، وأنه يجب السماح بدخولها فوراً، كما أن الأغذية التكميلية للرضع في غزة نفدت، ولم يبقَ من الحليب الجاهز إلا ما يكفي لـ400 طفل فقط لمدة شهر.

وأضافت أن الأطفال الذين يتلقون علاجاً من سوء التغذية معرضون لخطر شديد بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن إغلاق 15% من مراكز علاج سوء التغذية في غزة منذ 18 مارس/آذار الماضي بسبب أوامر الإخلاء أو القصف الإسرائيلي يهدّد حياة 350 طفلاً يعتمدون على هذه المراكز.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تامّ في الوضع الإنساني والصحّي مع فرض تل أبيب حصاراً مطبقاً عليها، متجاهلة جميع المناشدات الدولية لرفعه.

مصدر:TRT Arabi
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