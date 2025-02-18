وشددت الوزارة في منشور على إكس بمناسبة الذكرى السنوية 73 لانضمام أنقرة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أن تركيا تلعب دوراً حيوياً في تشكيل مستقبل الأمن الأوروبي-الأطلسي "بما يتماشى مع روح التضامن بين حلفائها ومع مصالحنا وقيمنا المشتركة".

ولفتت الوزارة إلى أن أنقرة تواصل "تقديم مساهماتها المحورية في حفظ الاستقرار والأمن الدوليين عبر جيشها القوي وصناعاتها الدفاعية المتطورة وعلاقاتها الدولية متعددة الأبعاد والممتدة عبر بقعة جغرافية واسعة".

وانضمت تركيا إلى حلف الناتو رسمياً في 18 فبراير/شباط عام 1952، ووقّع بروتوكول الانضمام رئيس الجمهورية حينها جلال بايار.