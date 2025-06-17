سياسة
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الإمارات: تصادم سفينتين إحداهما ناقلة نفط في بحر عمان وإجلاء 24 شخصاً من الأخيرة
أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، عن تصادم سفينتين في بحر عمان، إحداهما ناقلة نفط، وأسفر الحادث عن إجلاء 24 شخصاً من طاقم ناقلة النفط.
الإمارات: تصادم سفينتين إحداهما ناقلة نفط في بحر عمان وإجلاء 24 شخصاً من الأخيرة
ناقلة نفط تمر من معبر هرمز / Reuters
منذ 5 ساعات

وأفاد الحرس الوطني الإماراتي، عبر بيان نشره على حسابه الرسمي في منصة إكس، بأن خفر السواحل نفذ عملية إجلاء شملت 24 فرداً من طاقم ناقلة النفط "أدالين"، إثر حادث تصادم بين ناقلة النفط وسفينة أخرى لم يُحدد نوعها، في خليج عمان.

وأشار البيان إلى أن الإجلاء جرى من موقع الحادث، الذي يبعد نحو 24 ميلاً بحرياً عن سواحل الإمارات، إلى ميناء خورفكان في إمارة الشارقة.

ولم يتم الإفصاح عن مصير السفينة الثانية بعد. ويُعد ميناء خورفكان أحد المواني المهمة التي تطل على المحيط الهندي ويُستخدم ممراً رئيسياً لناقلات النفط العملاقة.

مصدر:TRT ARABI
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