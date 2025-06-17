وأفاد الحرس الوطني الإماراتي، عبر بيان نشره على حسابه الرسمي في منصة إكس، بأن خفر السواحل نفذ عملية إجلاء شملت 24 فرداً من طاقم ناقلة النفط "أدالين"، إثر حادث تصادم بين ناقلة النفط وسفينة أخرى لم يُحدد نوعها، في خليج عمان.

وأشار البيان إلى أن الإجلاء جرى من موقع الحادث، الذي يبعد نحو 24 ميلاً بحرياً عن سواحل الإمارات، إلى ميناء خورفكان في إمارة الشارقة.

ولم يتم الإفصاح عن مصير السفينة الثانية بعد. ويُعد ميناء خورفكان أحد المواني المهمة التي تطل على المحيط الهندي ويُستخدم ممراً رئيسياً لناقلات النفط العملاقة.