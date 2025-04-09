سياسة
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إسطنبول تستضيف جولة ثانية من مباحثات أمريكية-روسية
كشفت مصادر دبلوماسية أمس الثلاثاء عن مباحثات أمريكية-روسية مرتقبة، غداً الخميس بإسطنبول، هي الثانية لوفدَي البلدين.
إسطنبول تستضيف جولة ثانية من مباحثات أمريكية-روسية
إسطنبول تستضيف محادثات روسية أمريكية / Reuters
9 أبريل 2025

وذكرت المصادر الأجنبية أنّ اللقاء بين الوفدين الأمريكي والروسي سيُعقد في الساعة 10 صباحاً ( 3 ت.غ) من يوم غد الخميس، بالقنصلية العامة الروسية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن وزارة الخارجية أن وفد موسكو سيترأسه ألكسندر دارشييف، الذي من المنتظر أن يتولى منصب السفير الروسي الجديد في واشنطن.

وفي المقابل، تترأس الوفد الأمريكي سوناتا كولتر نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون روسيا ووسط أوروبا.

من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أمس الثلاثاء، إنّ الاجتماع الثاني بين وفدَي بلادها وروسيا بإسطنبول في 10 أبريل/نيسان الجاري "لا علاقة له بأمن أوكرانيا".

وفي مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت بروس أن الوفدين الأمريكي والروسي سيلتقيان في إسطنبول، حيث "يجتمعان للمرة الثانية لمحاولة إحراز تقدم في تعزيز استقرار فاعلية عمل البعثات الثنائية".

وأضافت أنه لن تكون على جدول أعمال المحادثات قضايا سياسية أو أمنية، وأن "أوكرانيا بالتأكيد لن تكون على جدول أعمال هذا الاجتماع"، موضحة بالقول: "تركز هذه المحادثات على عمليات سفارتنا فقط، لا على تطبيع العلاقات الثنائية بشكل عام، ولن يتحقق هذا إلا بتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا".

وكان أول اللقاءات بين وفدَي البلدين قد جرى في 18 فبراير/شباط الماضي في العاصمة السعودية الرياض، في إطار جهود إعادة العلاقات الثنائية ووقف الحرب في أوكرانيا.

وعقد الوفدان أول اجتماع لهما في إسطنبول بتاريخ 27 فبراير/شباط الماضي بمقر القنصلية العامة الأمريكية في إسطنبول واستمر نحو 6 ساعات ونصف.

وأكدت تركيا مراراً على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان استعدادها لتقديم كل الدعم للجهود المبذولة لإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك استضافة هذه المحادثات.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وفي ما يخص تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو بشأن الدور الإيجابي لتركيا في سوريا، قالت بروس: "تركيا بالتأكيد حليف وصديق".

مصدر:TRT Arabi
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