الحرب على غزة
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إدارة ترمب تجمد منحاً بحثية لجامعة برينستون بنيو جيرسي في إطار حملة استهدافات متواصلة
أعلنت جامعة برينستون في ولاية نيو جيرسي، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية جمّدت عشرات المنح البحثية المخصصة لها، في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي تزعم أنها تهدف إلى مكافحة معاداة السامية في الجامعات.
إدارة ترمب تجمد منحاً بحثية لجامعة برينستون بنيو جيرسي في إطار حملة استهدافات متواصلة
أمريكا تجمد منح لجامعة برينستون مع استمرار حملة ترمب على الجامعات / Reuters
2 أبريل 2025

وأفاد رئيس الجامعة، كريس آيزجروبر، في بيان، بأن عدة جهات حكومية، من بينها وكالة ناسا ووزارتا الدفاع والطاقة، أبلغت الجامعة بهذا القرار، دون تقديم أي أسباب رسمية لهذا الإجراء.

وقال آيزجروبر: "نحن ملتزمون بمكافحة معاداة السامية وجميع أشكال التمييز، وسنتعاون مع الحكومة في جهودها في هذا الشأن. في الوقت ذاته، ستدافع برينستون بقوة عن الحرية الأكاديمية وحقوقها القانونية بصفتها مؤسسة تعليمية".

وصرح متحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية بأن الوزارة أوقفت تمويل المنح المخصصة لجامعة برينستون، انتظاراً لاستكمال وزارة التعليم تحقيقاتها حول مزاعم بوجود مضايقات على أساس معادٍ للسامية داخل الجامعة.

كانت وزارة التعليم قد أرسلت الشهر الماضي تحذيرات إلى 60 جامعة، من بينها برينستون، مشيرةً إلى احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

في السابق هددت إدارة ترمب بخفض التمويل الفيدرالي للجامعات، بزعم "تساهلها مع معاداة السامية، وعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية الطلاب اليهود"، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي شهدها عديد من المؤسسات التعليمية.

وفي إطار حملتها على الجامعات، تعيد إدارة ترمب مراجعة عقود ومنح فيدرالية بقيمة 9 مليارات دولار ممنوحة لجامعة هارفارد. كما ألغت، الشهر الماضي، تمويلاً اتحادياً بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا، التي كانت أحد مراكز الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ووقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني الماضي، أمراً تنفيذياً يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين. وفي الأسابيع الأخيرة، احتجزت سلطات الهجرة والجمارك عدداً من الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات، مع تحركات لترحيلهم.

مصدر:TRT Arabi
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