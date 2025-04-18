ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، قولهم إن الجيش الأمريكي أغلق 3 من قواعده الثماني الصغيرة في شمال شرقي سوريا، ما أدى إلى خفض عدد القوات من نحو 2000 إلى 1400 جندي.

وتشمل القواعد المغلقة موقع دعم المهمة "غرين فيليدج"، و"إم إس إس الفرات"، ومنشأة ثالثة أصغر حجماً.

وبحسب المسؤولين فإنه بعد 60 يوماً سيُقيّم القادة الأمريكيون ما إذا كان ينبغي تنفيذ مزيد من الخفض.

وأشارت الصحيفة إلى أن "عمليات السحب التي بدأت الخميس جاءت بناءً على توصيات قادة القوات الميدانية بإغلاق وإدماج القواعد، ووافقت عليها وزارة الدفاع (البنتاغون) والقيادة المركزية الأمريكية".

ومن المتوقع أن تُجرِي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مراجعة شاملة لسياستها تجاه سوريا، وسط تقارير تفيد بأن القوات الأمريكية قد تُخفَض إلى النصف أو تُسحَب بالكامل، كما ذكرت سابقاً تقارير إعلامية.

ولسنوات قالت الولايات المتحدة إن في سوريا نحو 900 عسكري أمريكي، لكن وزارة الدفاع (البنتاغون) اعترفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن العدد ارتفع إلى نحو ألفَي جندي يتركزون شرقيّ سوريا.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهية 61 سنة من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد، منها 20 سنة حكم خلالها بشار الأسد (2000-2024).