سياسة
3 دقيقة قراءة
بوتين يأمر الجيش بـ"تحرير كامل منطقة كورسك".. وروسيا تضع شروطاً لإنهاء الحرب
أفاد الكرملين بأن العملية الروسية لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك غربي البلاد "دخلت مرحلتها الأخيرة"، بينما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة لمركز العمليات العسكرية في المنطقة تزامناً مع مفاوضات بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.
بوتين يأمر الجيش بـ"تحرير كامل منطقة كورسك".. وروسيا تضع شروطاً لإنهاء الحرب
القوات الروسية. / Reuters
13 مارس 2025

وقالت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الخميس، نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن العملية الروسية لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك غربي روسيا دخلت مرحلتها الأخيرة.

وأمس الأربعاء، ذكر الكرملين في بيان أن الرئيس بوتين، زار مركز العمليات العسكرية في منطقة كورسك للمرة الأولى مرتدياً الزي العسكري.

وخلال زيارته للمركز، أكد بوتين، ضرورة هزيمة القوات الأوكرانية في كورسك في أسرع وقت ممكن واستعادة الحدود الدولية، وأضاف أن الجنود الأوكرانيين الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين في كورسك هم "إرهابيون" وفقاً للقانون الروسي.

وتلقى بوتين، معلومات حول الوضع في المنطقة من رئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف.

وأفاد غيراسيموف، أنه جرى تحرير أكثر من 1100 كيلومتر مربع، ما يعادل 86% من مساحة منطقة كورسك التي دخلها الجيش الأوكراني في أغسطس/آب العام الماضي.

وأضاف أن خسائر الجيش الأوكراني في منطقة كورسك تجاوزت 67 ألف جندي، موضحاً أن القوات الأوكرانية في كورسك محاصرة ومعزولة وتتعرض للتدمير المستمر، بينما تواصل القوات الروسية تحرير الأراضي الروسية بهدف الوصول إلى الحدود في أقرب وقت.

شروط لإنهاء الحرب

وتأتي زيارة بوتين، إلى كورسك، بعد موافقة أوكرانيا، على مقترح أمريكي لهدنة مع روسيا تستمر شهراً.

وفي هذا السياق، نقلت "رويترز" عن مصدرين مطّلعين قولهما إن مسؤولين روساً وأمريكيين ناقشوا شروطاً قدمتها موسكو لإنهاء الحرب، خلال محادثات حضورية وافتراضية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

ووصف المصدران شروط الكرملين بأنها "فضفاضة" ومشابهة للمطالب التي سبق أن قدمها لأوكرانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وشملت تلك الشروط السابقة عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وإبرام اتفاق بعدم نشر قوات أجنبية في أوكرانيا، واعترافاً دولياً بمزاعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتبعية شبه جزيرة القرم وأربع مقاطعات لروسيا.

كما طالبت روسيا الولايات المتحدة و الناتو خلال السنوات الأخيرة بمعالجة ما وصفتها "بالأسباب الجذرية" للحرب، بما في ذلك توسع الحلف شرقاً.

والثلاثاء، شهدت مدينة جدة السعودية انطلاق محادثات أمريكية-أوكرانية لبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو، وذلك برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

استمرار المواجهات

وصباح اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إسقاط وتدمير 30 مسيّرة فوق منطقة بريانسك (غرب) على الحدود مع أوكرانيا و25 مسيّرة فوق كالوغا، كما جرى اعتراض المزيد من المسيّرات فوق مناطق كورسك وفورونيج وروستوف وبلغورود.

في المقابل تعرضت عدة مدن أوكرانية لهجمات صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل امرأة في خيرسون، بحسب رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة رومان مروشكو.

كما أفادت السلطات في كييف ودنيبروبيتروفسك عن هجمات باكراً صباح اليوم.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us