سياسة
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وسط استمرار الحرب بين موسكو وكييف.. التوتر يسود المحادثات الأمريكية-الأوكرانية بشأن اتفاق المعادن
بحث مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون أمس الجمعة، مقترحاً قدمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الوصول إلى ثروات أوكرانيا من المعادن النادرة. يأتي ذلك فيما تتواصل الحرب وتبادل الضربات بين موسكو وكييف.
وسط استمرار الحرب بين موسكو وكييف.. التوتر يسود المحادثات الأمريكية-الأوكرانية بشأن اتفاق المعادن
انفجار إثر سقوط مسيرة روسية فوق كييف / Reuters
12 أبريل 2025

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إن التوتر ساد المحادثات التي عقدت في واشنطن بين المسؤولين  الأمريكيين والأوكرانيين، بعد عرض مسودة جديدة للاتفاق جاءت "أكثر توسعاً" من النسخة الأصلية، مضيفاً أن "بيئة التفاوض عدائية للغاية".

وأشار المصدر إلى أن إحدى "المفاجآت" التي عُثر عليها في الوثيقة هي مطالبة الولايات المتحدة بسيطرة شركة تمويل التنمية الدولية التابعة للحكومة الأمريكية على خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم عبر أوكرانيا إلى أوروبا.

من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه المناقشات "فنية بطبيعتها".

وتمنح المسودة الولايات المتحدة مزايا الوصول إلى الثروات المعدنية في أوكرانيا وتُلزم كييف وضع كل الدخل الناتج عن استغلال الشركات الأوكرانية الحكومية والخاصة للموارد الطبيعية في صندوق استثماري مشترك.

ولا يوفر الاتفاق المقترح ضمانات أمنية أمريكية لكييف، وهي أولوية قصوى للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الحرب ضد روسيا.

وفي هذا الصدد، قال زيلينسكي الأربعاء، إن اتفاق المعادن يجب أن يكون مربحاً لكلا البلدين، وأن يُصمَّم بطريقة تساعد في تحديث أوكرانيا.

دعم أوروبي

في المقابل، أبدت دول أوروبية استعدادا لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بعد ترؤسه اجتماعاً للداعمين الغربيين لأوكرانيا في بروكسل أمس الجمعة، “توجد تعهدات جديدة بتقديم مساعدات عسكرية يبلغ مجموعها أكثر من 21 مليار يورو (24 مليار دولار)”، "وهي زيادة قياسية في التمويل العسكري لأوكرانيا، ونحن نعمل أيضاً على زيادة هذا الدعم للقتال في الخطوط الأمامية".

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم السبت، وصف المبعوث الأمريكي كيث كيلوغ الوضع في أوكرانيا قائلاً: "يمكن تقريباً أن نشبه ذلك بما حدث في برلين بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت هناك منطقة روسية، ومنطقة فرنسية، ومنطقة بريطانية، ومنطقة أمريكية".

ووفقاً لكيلوغ، فإن وجوداً بريطانيا-فرنسيا في شكل "قوة لضمان" السلام، في غرب نهر دنيبرو، لن يكون "استفزازياً على الإطلاق" بالنسبة إلى موسكو. وستكون قوات روسيا في الشرق، مع وجود قوات أوكرانية في الوسط، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن ترسل أي قوات مسلحة.

وعرض كيلوغ أيضاً إنشاء "منطقة منزوعة السلاح" بين الخطين الأوكراني والروسي، لضمان عدم حدوث أي تبادل لإطلاق النار، موضحاً: "ننظر إلى الخريطة وننشئ منطقة منزوعة السلاح. ويتراجع كل من الطرفين مسافة 15 كيلومتراً".

استمرار المواجهات

في غضون ذلك، يتواصل تبادل الضربات بين القوات الروسية والأوكرانية، دون مؤشر على أي استعداد لخفض التصعيد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية أسقطت 56 من أصل 88 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم ليلاً.

وذكرت أن 24 طائرة مسيرة "فُقدت" بعد أن استخدم الجيش وسائل التشويش الإلكتروني لإعادة توجيهها. ووردت تقارير عن أضرار في خمس مناطق بوسط وشرق وجنوب أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق الليلة الماضية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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