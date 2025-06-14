الهجمات على إيران
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إغلاق مطار بن غوريون حتى إشعار آخر.. وكاتس يهدد: سنحرق طهران إذا استمر خامنئي في إطلاق الصواريخ
أعلن مسؤولون إسرائيليون اليوم السبت، استمرار وقف العمل في مطار بن غوريون الدولي "حتى إشعار آخر". فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بـ"حرق طهران" إذا ما استمر الهجوم الصاروخي على إسرائيل.
إغلاق مطار بن غوريون حتى إشعار آخر.. وكاتس يهدد: سنحرق طهران إذا استمر خامنئي في إطلاق الصواريخ
توقعات باستمرار إغلاق مطار بن غوريون لمدة 3 أو 4 أيام / AP
14 يونيو 2025

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين (لم تسمِّهم) أن مطار بن غوريون "سيبقى مغلقاً حتى إشعار آخر".

وفجر أمس الجمعة، أغلقت إسرائيل مجالها الجوي ووقفت العمل بمطار بن غوريون قرب تل أبيب، تحسباً لرد طهران على هجوم تل أبيب الواسع على إيران.

ورجحت مصادر أمنية إسرائيلية استمرار إغلاق المطار لمدة 3 إلى 4 أيام على الأقل، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة أمس الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن المطار "أُخلي بالكامل"، وأن شركات طيران ألغت جميع رحلاتها، دون تحديد أسماء تلك الشركات.

"حرق طهران"

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المحلية (خاصة)، عن  وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله: "يُحوّل الديكتاتور الإيراني (المرشد الأعلى علي خامنئي) مواطني إيران إلى رهائن، ويخلق واقعاً سيدفعون فيه، وبخاصة سكان طهران، ثمناً باهظاً لهجومهم الإجرامي على المدنيين الإسرائيليين".

جاء ذلك خلال اجتماع تقييمي للوضع الحالي بحضور كاتس ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس جهاز الاستخبارات دافيد برنياع، ومسؤولين عسكريين كبار آخرين.

وحذر كاتس قائلا: "إذا استمر خامنئي في إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فسنحرق طهران"، وفق الصحيفة.

ومنذ فجر أمس الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوماً واسعاً على إيران بعشرات المقاتلات، سمّته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران عملية سمّتها "الوعد الصادق 3"، للرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، أدت وفق وسائل إعلام عبرية إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع، ويمثل انتقالاً واضحاً من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

مصدر:TRT Arabi
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