سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن تعلن سفير جنوب إفريقيا "شخصاً غير مرغوب فيه".. وبريتوريا: سنتخذ الإجراءات اللازمة
اتّهم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، سفيرَ جنوب إفريقيا لدى واشنطن إبراهيم رسول بأنه "سياسي مثير للفتنة العرقية ويكره الولايات المتحدة"، وأعلن أنه بات شخصاً "لم يعد موضع ترحيب" في البلاد.
واشنطن تعلن سفير جنوب إفريقيا "شخصاً غير مرغوب فيه".. وبريتوريا: سنتخذ الإجراءات اللازمة
سفير جنوب إفريقيا لدى واشنطن إبراهيم رسول / AP
15 مارس 2025

وقال روبيو، في منشور على منصة إكس الجمعة: "سفير جنوب إفريقيا لدى الولايات المتحدة لم يعد موضع ترحيب في بلدنا العظيم".

واعتبر روبيو أن "إبراهيم رسول، يعد سياسيا مثيرا للفتنة العرقية ويكره الولايات المتحدة، ويكره (رئيسها) دونالد ترمب".

وأضاف: "ليس لدينا ما نناقشه معه، ولذلك فهو يعتبر شخصًا غير مرغوب فيه".

وفي أول رد رسمي، صرح المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب إفريقيا، كريسبيان فيري بأن بلاده ستعالج مسألة إعلان سفيرها في الولايات المتحدة “شخصا غير مرغوب فيه” عبر القنوات الدبلوماسية.

وكتب فيري في حسابه على منصة "إكس": "لقد اطلعنا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية"، دون أن يحدد الخطوات التي تعتزم جنوب إفريقيا اتخاذها.

يُشار إلى أنه في فبراير/ شباط الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي ترمب، أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات المالية لدولة جنوب إفريقيا، وهاجم سياسة بريتوريا الخارجية، خاصة في ما يتعلق بملاحقتها إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

والشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنه لن يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين هذا الشهر في جنوب إفريقيا، متهما حكومة الدولة المضيفة باتباع جدول أعمال "معاد للولايات المتحدة".

وقال روبيو، في منشور على منصة "إكس" حينها، إن "جنوب إفريقيا تفعل أشياء سيئة جدا، فهي تستولي على الممتلكات الخاصة وتستخدم قمة العشرين للترويج للتضامن والمساواة والاستدامة".

وتثير مسألة ملكية الأراضي جدلا سياسيا كبيرا في جنوب إفريقيا بسبب إرث الحقبة الاستعمارية وفترة الفصل العنصري عندما تم تجريد السود من أراضيهم وحرمانهم من حقوق الملكية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us