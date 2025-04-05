وحتى اليوم السبت، لم يجرِ الكشف عن موعدٍ مُحددٍ لمغادرتهما. ومن المتوقع أن تستغرق الاستعدادات للانتقال والترتيبات الأمنية في مسكنهما الخاص بمنطقة سيوتشو في سول عدة أيام، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وكان الزوجان قد بقيا في منزلهما في سيوتشو خلال الأشهر الستة الأولى من رئاسته في عام 2022 في أثناء تجديد المقر الرئاسي الرسمي في هانام.

ويتكهن البعض أيضاً باحتمالية عدم عودة يون وزوجته إلى منزلهما في سيوتشو والانتقال إلى مكان آخر، فيما قالت هيئة الأمن الرئاسي إنها ستوفر الأمن للرئيس المعزول، حسب القوانين والأنظمة ذات الصلة.

تظاهرات داعمة

وفي السياق، تظاهر آلاف في العاصمة الكورية الجنوبية، اليوم السبت، دعماً للرئيس السابق يون سوك يول الذي عُزل من منصبه الجمعة بسبب إعلانه الفاشل للأحكام العرفية.

وخرج أنصاره، السبت، إلى شوارع العاصمة رغم المطر مرددين هتافات "العزل باطل!" و"إلغاء الانتخابات المبكرة!".

وقال المتظاهر يانغ جو يونغ (26 عاماً) "لقد دمر قرار المحكمة الدستورية الديموقراطيةَ الحرة في بلدنا"، وأضاف "بوصفي شاباً في العشرينيات أو الثلاثينيات من عمري، أشعر بقلق بالغ حيال المستقبل".

ودافع يون عن محاولته فرض الأحكام العرفية باعتبارها ضرورية لاجتثاث "القوى المعادية للدولة" وما اعتبر أنها تهديدات من كوريا الشمالية.

وتجمّع آلاف من المتظاهرين المعارضين للرئيس المعزول في ساحات عامة لمتابعة تلاوة حكم المحكمة. وفور النطق به، علا التصفيق وسط فرحة غامرة عبّر كثيرون عنها بالدموع.

رغم ذلك، حظي يون بدعم شخصيات دينية متطرفة ومستخدمين يمينيين لمنصة يوتيوب، يقول الخبراء إنهم استخدموا معلومات مضللة لكسب تأييد له.

وقال مينسون كو، باحث ما بعد الدكتوراه في "معهد وليام وماري العالمي للأبحاث"، لوكالة فرانس برس: "كشفت رئاسة يون عن التصدعات المجتمعية القائمة على الاستقطاب السياسي والمعلومات المضللة".

ويبدو زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ الأوفر حظاً لخلافته. وقد تبنى حزبه نهجاً أكثر تصالحية تجاه كوريا الشمالية.

وأبدى بعض مؤيدي يون قلقهم بشأن احتمال تولي لي الرئاسة، إذ قال بارك جونغ هوان ( 59 عاماً) المؤيد للرئيس المعزول "أعتقد بصدق أن كوريا الجنوبية قد انتهت"، وأضاف: "يبدو أننا انتقلنا بالفعل إلى دولة اشتراكية شيوعية".

وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أصدرت أمس الجمعة حكماً بعزل يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

ودخل الحكم حيز التنفيذ على الفور، ما يتطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة له في غضون 60 يوماً، والتي يتوقع الكثيرون أن تُجرى في 3 يونيو/حزيران المقبل.