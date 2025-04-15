حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من اختبار مدى صبر بلاده فيما يتعلق بالقضية السورية، مشدّداً على أن “من يُعق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا فسيجد أنقرة وحكومة دمشق بمواجهته”.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن تركيا ستواصل منح الأولوية للعدالة والسلام والدبلوماسية في ظل تصاعد التوترات وظهور أزمات جديدة في المنطقة.

ووصف عودة سوريا إلى ما قبل سقوط نظام الأسد بأنه "احتمال مستبعد"، مضيفاً أن "عهداً جديداً" بدأ في البلد العربي منذ ذلك التاريخ.

وتابع: "كما لم نسمح بتقسيم سوريا عبر إنشاء ممر إرهابي (في شمالها على يد تنظيم PKK/YPG الإرهابي) فإننا لن نسمح بتقسيمها وبإقامة ممرات أخرى".

وأردف: "بدلاً من اختبار مدى صبر تركيا فيما يتعلق بالقضية السورية، ينبغي لبعض الأطراف أن تقدر صداقتها، وأن تعدل خطابها وسياساتها وفقاً لذلك، وأن تتصرف كدولة، وليس كتنظيم".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه مع تعافي سوريا وتحقيق الاستقرار والسلام فيها، فإن الرابح سيكون المنطقة بأكملها. وأفاد بأن كل تطور وكل أزمة وكل مشكلة في منطقة الشرق الأوسط تهم تركيا بشكل مباشر وتؤثر في اقتصادها وأمنها.

وأكد أن أنقرة تبذل جهوداً مكثفة لضمان استمرار التغيير في المنطقة في الاتجاه الإيجابي، وأردف محذراً: "لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى موقفنا الهادئ والمتزن تجاه الاستفزازات على أنه ضعف".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سوريا سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

في سياق آخر، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تعمل على تعزيز ثقلها بشكل متزايد في عالم متعدد الأقطاب، وأن أنقرة ستحتل المكانة التي تستحقها في النظام العالمي الذي يُعاد تشكيله.

كما جدد تأكيده على أن أنقرة ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم للشعب الفلسطيني في غزة حتى يتمكن من العيش بأمان وسلام وحرية بوطنه.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.