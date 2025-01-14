سياسة
1 دقيقة قراءة
حزب إسباني معارض يطلب منع دخول فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي البلاد
دعا حزب بوديموس الإسباني المعارض، الاثنين، الحكومة إلى منع فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي الذي سيواجه ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في الدوري الأوروبي لكرة السلة، من دخول البلاد.
حزب إسباني معارض يطلب منع دخول فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي البلاد
رئيسة حزب بوديموس الإسباني المعارض تدعو لمنع فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي من دخول البلاد / AA
14 يناير 2025

جاء ذلك في رسالة بعثتها رئيسة الحزب أيوني بيلارا، إلى وزارتي الداخلية والخارجية الإسبانيتين.

وتعليقاً على الرسالة قالت بيلارا في منشور على إكس: "الشعب الإسباني طالب بشكل واضح بقطع كل العلاقات مع الصهاينة الذين ارتكبوا إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

ومشيرةً إلى أن مشجعي مكابي تل أبيب سبَّبوا مشكلة أمنية في بلدان أخرى من خلال دفاعهم عن الإبادة في غزة، أكدت السياسية الإسبانية أن "علينا منع هذا الفريق الذي دعم الإبادة الجماعية وجميع مشجعيه الإسرائيليين من دخول العاصمة مدريد".

في هذا السياق، دعت بيلارا المشجعين الإسبان إلى التجمّع أمام الصالة التي ستحتضن المباراة لتنظيم مظاهرة مندِّدة بإسرائيل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في تصريح للصحفيين، إن فريق مكابي تل أبيب لم يُمنع من دخول مدريد.

وأضاف في هذا الخصوص: "نعارض كل من يدافع عن الإبادة الجماعية، وكذلك نقف ضد مَن يروّج لمعاداة الإسلام واليهود. ويجب أن تكون الرياضة بعيدة عن السياسة".

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us