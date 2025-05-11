ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السوري أسعد حسن شيباني.

وسيناقش الاجتماع التطورات الإقليمية والوضع الأمني في المنطقة، إذ سيؤكد الوزير التركي عدة مواقف، أبرزها استمرار دعم تركيا لجهود الحكومة السورية في تعزيز الأمن والاستقرار، والدعوة إلى وقف السياسات العدوانية الإسرائيلية تجاه سوريا ودول المنطقة الأخرى.

كما سيشدد الاجتماع أيضاً على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وموقف تركيا الرافض لوجود أي تنظيم إرهابي في مستقبل المنطقة.

وسيتناول الاجتماع أهمية التعاون بين الدول المجاورة في مواجهة التحديات الإقليمية على أساس "حلول إقليمية للمشكلات الإقليمية"، وتأكيد أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب بين سوريا والدول المجاورة الذي سيسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يعقد الوزير فيدان محادثات ثنائية مع نظيريه الأردني والسوري على هامش الاجتماع، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.



