تركيا
1 دقيقة قراءة
أنقرة تستضيف الاثنين اجتماعاً ثلاثياً لوزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا
تستضيف العاصمة التركية أنقرة يوم غد الاثنين، اجتماعاً ثلاثياً يضم وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وفقاً لمصادر بوزارة الخارجية التركية.
أنقرة تستضيف الاثنين اجتماعاً ثلاثياً لوزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا
تركيا تستضيف اجتماعاً ثلاثياً لوزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا في أنقرة / TRT Global
11 مايو 2025

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السوري أسعد حسن شيباني.

وسيناقش الاجتماع التطورات الإقليمية والوضع الأمني في المنطقة، إذ سيؤكد الوزير التركي عدة مواقف، أبرزها استمرار دعم تركيا لجهود الحكومة السورية في تعزيز الأمن والاستقرار، والدعوة إلى وقف السياسات العدوانية الإسرائيلية تجاه سوريا ودول المنطقة الأخرى.

كما سيشدد الاجتماع أيضاً على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وموقف تركيا الرافض لوجود أي تنظيم إرهابي في مستقبل المنطقة.

وسيتناول الاجتماع أهمية التعاون بين الدول المجاورة في مواجهة التحديات الإقليمية على أساس "حلول إقليمية للمشكلات الإقليمية"، وتأكيد أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب بين سوريا والدول المجاورة الذي سيسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يعقد الوزير فيدان محادثات ثنائية مع نظيريه الأردني والسوري على هامش الاجتماع، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us