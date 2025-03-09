وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إن الوكالات الحكومية تعمل على محاصرة الحرائق في منطقة باين بارينز، وهي منطقة مُشجِرة تضمّ بلدات سكنية شرق مدينة نيويورك.

وأكدت هوشول في بيان لها، أن الحرس الوطني يقدّم الدعم بطائرات مروحية، ويعمل بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون المحلية.

وأشارت إلى أن "سلامة المواطنين هي أولويتي القصوى، وأنا ملتزمةٌ ذل كل ما يمكن للحفاظ على أمن سكان لونغ آيلاند”.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد في الهواء مع أعمدة من الدخان الأسود ترتفع فوق الطرق.