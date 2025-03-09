سياسة
1 دقيقة قراءة
إخلاء قاعدة عسكرية وإغلاق طريق رئيسي.. حرائق غابات سريعة الانتشار تجتاح لونغ آيلاند بنيويورك
اندلعت حرائق غابات سريعة السبت في مساحة واسعة من لونغ آيلاند بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ساعدت الرياح العاتية على انتشارها، مما أدى إلى تصاعد دخان رمادي كثيف في السماء، وإخلاء قاعدة عسكرية، وإغلاق طريق سريع رئيسي.
إخلاء قاعدة عسكرية وإغلاق طريق رئيسي.. حرائق غابات سريعة الانتشار تجتاح لونغ آيلاند بنيويورك
إجلاء قاعدة عسكرية وإغلاق طريق رئيسي جراء حرائق غابات سريعة الانتشار اجتاحت لونغ آيلاند بولاية نيويورك الأمريكية / وسائل التواصل
9 مارس 2025

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إن الوكالات الحكومية تعمل على محاصرة الحرائق في منطقة باين بارينز، وهي منطقة مُشجِرة تضمّ بلدات سكنية شرق مدينة نيويورك.

وأكدت هوشول في بيان لها، أن الحرس الوطني يقدّم الدعم بطائرات مروحية، ويعمل بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون المحلية.

وأشارت إلى أن "سلامة المواطنين هي أولويتي القصوى، وأنا ملتزمةٌ ذل كل ما يمكن للحفاظ على أمن سكان لونغ آيلاند”.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد في الهواء مع أعمدة من الدخان الأسود ترتفع فوق الطرق.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us