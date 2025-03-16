سياسة
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حريق في ملهى ليلي بمقدونيا الشمالية يسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً
لقي أكثر من 50 شخصاً حتفهم في حريق اندلع داخل ملهى ليلي بمقدونيا الشمالية في أثناء حفل موسيقي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية يوم الأحد.
حريق في ملهى ليلي بمقدونيا الشمالية يسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً
حريق اندلع في مقدونيا الشمالية / صورة: X/@KubaBielamowicz / Others
16 مارس 2025

وأضافت الوكالة أنه "كان نحو 1500 شخص يحضرون حفلاً موسيقياً لفرقة (هيب هوب) في كوتشاني"، وهي بلدة تبعد نحو 100 كيلومتر شرق سكوبيه. وكان جمهور الحفل، الذي بدأ عند منتصف الليل، مكوناً في معظمه من الشباب.

وذكر موقع "إس دي كيه" الإخباري أن الحريق اندلع نحو الساعة الثالثة فجراً (02:00 ت غ) وأن "أكثر من 100 شاب أصيبوا"، نقلاً عن مديرية الحماية والإنقاذ ومركز إدارة الأزمات. وتجاوز عدد الإصابات القدرة الاستيعابية لمستشفى البلدة، ونُقل عديد من المصابين إلى العاصمة سكوبيه.

وذكرت وزارة الداخلية أن سبب الحريق هو استخدام ألعاب نارية، ولم تدل الوزارة بتفاصيل أخرى.

وحسب محطة "كوكاني تي في" التليفزيونية المحلية، اندلع الحريق بسبب المعدات التقنية المستخدمة في المؤثرات الضوئية للحفل. ووفقاً للبيانات، كان مئات الشباب في الحانة المزدحمة وقت وقوع الكارثة.

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