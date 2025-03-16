وأضافت الوكالة أنه "كان نحو 1500 شخص يحضرون حفلاً موسيقياً لفرقة (هيب هوب) في كوتشاني"، وهي بلدة تبعد نحو 100 كيلومتر شرق سكوبيه. وكان جمهور الحفل، الذي بدأ عند منتصف الليل، مكوناً في معظمه من الشباب.

وذكر موقع "إس دي كيه" الإخباري أن الحريق اندلع نحو الساعة الثالثة فجراً (02:00 ت غ) وأن "أكثر من 100 شاب أصيبوا"، نقلاً عن مديرية الحماية والإنقاذ ومركز إدارة الأزمات. وتجاوز عدد الإصابات القدرة الاستيعابية لمستشفى البلدة، ونُقل عديد من المصابين إلى العاصمة سكوبيه.

وذكرت وزارة الداخلية أن سبب الحريق هو استخدام ألعاب نارية، ولم تدل الوزارة بتفاصيل أخرى.

وحسب محطة "كوكاني تي في" التليفزيونية المحلية، اندلع الحريق بسبب المعدات التقنية المستخدمة في المؤثرات الضوئية للحفل. ووفقاً للبيانات، كان مئات الشباب في الحانة المزدحمة وقت وقوع الكارثة.