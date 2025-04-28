الحرب على غزة
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عشرات القتلى والمصابين في غارة أمريكية على مركز للمهاجرين الأفارقة في صعدة
قُتل 68 شخصاً وأصيب عشرات آخرون الاثنين، جراء غارات أمريكية استهدفت مركزاً لإيواء مهاجرين أفارقة بمحافظة صعدة، في عدوان جديد على اليمن، حسب جماعة الحوثي.
عشرات القتلى والمصابين في غارة أمريكية على مركز للمهاجرين الأفارقة في صعدة
الدفاع المدني التابع للحوثيين: وفاة 68 وإصابة 47 مهاجراً إفريقياً جراء استهداف العدوان الأمريكي مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدينة صعدة / Reuters
28 أبريل 2025

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن الدفاع المدني إفادته بـ“وفاة 68 وإصابة 47 مهاجراً إفريقيّاً جراء استهداف العدوان الأمريكي مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدينة صعدة”.

وأظهرت صور ومقطع فيديو بثتها القناة دماراً واسعاً في المكان المستهدف، وعمليات نقل جرحى، إضافة إلى ما تبدو أنها جثث متناثرة لمهاجرين أفارقة.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي إن غارات أمريكية "متعمدة" استهدفت مركز إيواء يضمّ 115 مهاجراً (غير نظامي) جميعهم من جنسيات إفريقية.

وقالت الجماعة الجمعة، إن الولايات المتحدة شنت منذ منتصف مارس/آذار الماضي أكثر من 1200 غارة وقصف بحري، ما تسبب في مقتل وجرح مئات المدنيين.

كما أسفرت الغارات عن تدمير أعيان مدنية بأحياء سكنية وموانٍ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية، "في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، وفق الحوثيين.

وفي 15 مارس/آذار الماضي استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن، في أعقاب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للجيش الأمريكي بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّاً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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