وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل الفلسطينية مع إسرائيل) أبلغتها "باستشهاد الطفل عمر محمد سعادة ربيع (14 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة ترمسعيا".

وفي بيان منفصل، أفادت الوزارة "بوصول إصابة خطيرة وأخرى بجروح طفيفة لطفلين إلى المستشفى الاستشاري برام الله، جراء إطلاق مستوطن النار عليهما في بلدة ترمسعيا".

وفي وقت سابق الأحد، قالت وكالة “وفا" الفلسطينية، إن قوات الاحتلال “أطلقت الرصاص الحي تجاه ثلاثة أطفال خلال تواجدهم على الشارع المحاذي للبلدة، ما أدى إلى إصابتهم”، مضيفة أنه “قد اعتُقل أحدهم، وهو عمر محمد سعادة ربيع (14 عاماً)، قبل أن يُعلن عن استشهاده، بينما نُقل الطفلان الآخران لتلقي العلاج في مركز طبي بقرية أبو فلاح المجاورة”.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، أنها نقلت طفلين (14 و15 عاماً) من قرية أبو فلاح لتلقي العلاج في المستشفى، أحدهما أُصيب برصاصة في البطن، والآخر في الفخذ.

اعتقالات

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، عدداً من مخيمات وبلدات الضفة الغربية، ونفذ حملة اعتقالات واسعة بصفوف الفلسطينيين.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال نفذ سلسلة اقتحامات تركزت بمخيم بلاطة للاجئين بمدينة نابلس وعدد من أحيائها (شمال)، ومخيمي الجلزون والأمعري بمحافظة رام الله (وسط)، ومخيم قلنديا شمال القدس، وعدة بلدات، بالإضافة إلى مدينة قلقيلية (شمال).

وبيّن الشهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت عمليات اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين وتحديداً في مخيم الجلزون ومدينة قلقيلية.

وأفادوا يأن قوات الاحتلال خربت محتويات المنازل خلال عملية التفتيش في مخيم الجلزون وحولت عشرات الفلسطينيين للتحقيق الميداني.

وفي قلقيلية، نفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات طالت نحو 7 فلسطينيين على الأقل.

وتواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/كانون الثاني، تخللته عمليات "اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال مواطنين رهائن، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية".

إضراب عام تضامناً مع غزة

في غضون ذلك، ساد إضراب عام الاثنين، مناحي الحياة كافة في مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تضامناً مع قطاع غزة وللضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وشل الإضراب الحياة الاقتصادية والمواصلات والمؤسسات الحكومية والأهلية في الضفة الغربية، وسط تحضير للمشاركة في مسيرات غضب.

كما أغلقت المدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات المصرفية أبوابها.

ودعت القوى والفصائل الفلسطينية، الأحد في بيان "للإضراب الشامل في كل مناحي الحياة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وبمشاركة المتضامنين مع قضيتنا وأحرار العالم يوم الاثنين 7 أبريل/نيسان 2025".

كما دعت إلى "إنجاح الإضراب العالمي من أجل إعلاء الصوت وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة بقتل المدنيين الأطفال والنساء والتدمير بهدف تهجير أبناء شعبنا".

وطالبت بتحرك عاجل لوقف حرب الإبادة الجارية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، "في ظل فشل المجتمع الدولي في فرض عقوبات على الاحتلال أو محاسبة حكومته الإرهابية"، وفق بيان القوى والفصائل الفلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها، متجاهلة كافة المناشدات الدولية لرفعه.

وبالتزامن صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 945 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار 2025، قتلت إسرائيل حتى صباح الأحد 1335 فلسطينياً وأصابت 3297 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.​​​​​​​



