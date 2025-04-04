ووصف ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، القضية ضد لوبان بأنها "حملة شعواء".

وأضاف: "لقد تعرضت لخسائر، لكنها استمرت، والآن، وقبل ما كان من المفترض أن يكون انتصاراً كبيراً، وجَّهوا إليها تهمة بسيطة ربما لم تكن تعرف عنها شيئاً"، على حد تعبيره.

والأربعاء، أدانت محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية باريس، لوبان، في قضية تتعلق بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، ضمن مسار قضائي بدأ العام الماضي ضد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات المقبلة 2027.

وأدانت المحكمة لوبان وثمانية أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي بالفساد.

ووافقت المحكمة على طلب النيابة العامة في باريس حظر مشاركة لوبان في الانتخابات لخمسة أعوام فوراً بدل انتظار إجراءات الاعتراضات والاستئناف للسلطات القضائية.