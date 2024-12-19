الحرب على غزة
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شهداء في مجازر جديدة للاحتلال
إسرائيل تتعمد حرمانَ سكانِ غزة من المياه
شهداء في مجازر جديدة للاحتلال
19 ديسمبر 2024

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتنفيذ ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، مما أسفر عن وصول 38 شهيدًا و203 إصابات إلى المستشفيات في غضون 24 ساعة الماضية. هذا التصعيد في العنف يأتي في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، حيث يتعرض السكان لحرمان متزايد من الحقوق الأساسية.

وفي سياق متصل، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانًا صنفت فيه ممارسات الاحتلال في غزة على أنها "أعمال إبادة"، مشيرة إلى استهداف المدنيين وإعاقة الوصول إلى المياه. وقد أدى هذا الوضع إلى دعوات متزايدة لفرض عقوبات على تل أبيب، في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن سياساتها العسكرية.

التقارير تشير إلى تصاعد القلق الدولي حيال الأوضاع في غزة، حيث تطالب منظمات حقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين. ومع ازدياد أعداد الضحايا، يتزايد الضغط على الحكومات للإفادة من الأدوات السياسية والقانونية المتاحة لمعالجة الأزمة في المنطقة.

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