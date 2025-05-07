سياسة
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تركيا: الاحتلال الإسرائيلي لغزة مظهر للعقلية التوسعية والتدميرية
في أخبارنا لهذا اليوم: تركيا تصف قرار إسرائيل لتوسيع احتلال غزة بمظهر للعقلية التوسعية والتدميرية، والشرع يزور فرنسا اليوم لبحث إعادة الإعمار واعتداءات إسرائيل
دقائق الذروة / TRT Global
7 مايو 2001

قالت وزارة الخارجية التركية، إن القرار الأخير لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع احتلال قطاع غزة، هو "مظهر من مظاهر العقلية التوسعية والتدميرية ذاتها"، وأكدت تركيا أن اعتداءات إسرائيل على دول المنطقة، بما في ذلك سوريا ولبنان واليمن، تستهدف السلام والاستقرار.

في السياق نفسه، استشهد ثمانية عشر فلسطينيا وأصيب العشرات في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قالت أونروا إن إسرائيل تنتهج سياسة تجويع متعمدة في غزة وتستخدم المساعدات سلاحا.

على صعيد آخر، أفاد متحدث عسكري باكستاني، بأن ثمانية باكستانيين قتلوا وأصيب خمسة وثلاثون وفقد اثنان إثر قصف صاروخي هندي قالت نيودلهي إنها استهدفت فيه "بنى تحتية إرهابية" في باكستان ردا على هجوم في القسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم جامو وكشمير في الثاني والعشرين من أبريل الماضي.

في شأن مختلف، أعلنت سلطنة عمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين جماعة الحوثي والولايات المتحدة، في وقت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف بلاده الهجمات على اليمن إثر تعهد الجماعة بوقف هجماتها على السفن التجارية.

ختاما.. يزور الرئيس السوري أحمد الشرع فرنسا، اليوم الأربعاء، للتباحث مع نظيره إيمانويل ماكرون بشأن إعادة الإعمار واعتداءات إسرائيل المتكررة على البلد العربي.

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مصدر:TRT Arabi
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