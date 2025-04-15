سياسة
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قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين موسكو وكييف.. وروسيا تعلن تدمير عشرات المسيرات الأوكرانية
قتل وأصيب عدد من الأشخاص في مناطق متفرقة في روسيا وأوكرانيا أمس الاثنين، في تبادل قوات البلدين هجمات عسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة.
قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين موسكو وكييف.. وروسيا تعلن تدمير عشرات المسيرات الأوكرانية
تصاعد الدخان إثر قصف روسي على أوكرانيا / AP
15 أبريل 2025

وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء، نقلاً عن وزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت خلال الليل 115 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها. 

وقالت حكومة منطقة كورسك غرب روسيا، عبر تليغرام إن المنطقة "كانت الليلة الماضية (الاثنين) هدفاً لهجوم مُعادٍ واسع النطاق أسفر عن مقتل امرأة، 85 عاماً".

وأضافت أن القصف أسفر أيضاً عن سقوط 9 جرحى، كما تسبب في اندلاع حرائق في مبانٍ عدة مما استدعى إجلاء ساكنيها.

بدوره، قال حاكم المنطقة ألكسندر خينشتاين، عبر تليغرام، إن 3 أشخاص قتلوا في قريتي هييري وزولوتاريوكا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أمس الاثنين.

وقالت صحيفة "إزفستيا" الروسية، إن السلطات المحلية أطلقت صفارات الإنذار لتحذير السكان من قصف جوي وشيك بالصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة، مناشدة إياهم الابتعاد عن النوافذ.

قتلى في أوكرانيا

أما في أوكرانيا، فقد أعلن الحاكم العسكري لمنطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف، مساء أمس الاثنين، مقتل رجل وامرأة بنيران المدفعية الروسية في مدينة كوبيانسك.

وأضاف سينيهوبوف أن قذائف من راجمات الصواريخ المتعددة الروسية تسببت في مقتل امرأة ورجل في شيفتشينكوف، غرب كوبيانسك.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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