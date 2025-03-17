الحرب على غزة
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ويتكوف تعليقاً على تهجير الفلسطينيين: ندرس جميع الخيارات لتحسين حياة أهل غزة
قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تعليقاً على خطة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، إنّ الإدارة الأمريكية تدرس "جميع البدائل والخيارات التي يمكن أن تسهم في تحسين حياة الفلسطينيين في قطاع غزة".
ويتكوف تعليقاً على تهجير الفلسطينيين: ندرس جميع الخيارات لتحسين حياة أهل غزة
المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف / AP
17 مارس 2025

جاء ذلك خلال مقابلة له أمس الأحد على قناة سي بي إس نيوز، إذ أشار ويتكوف إلى أن الولايات المتحدة تسعى حالياً لإيجاد حل للصراع القائم.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض مِن هاتين الدولتين، إضافة إلى رفض من دول عربية وأوروبية ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي المقابل، أكدت الدول العربية في قمة طارئة عُقدت في القاهرة في 4 مارس/شباط الجاري رفض أي محاولات لإعادة إعمار غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي ظرف.

وفي وقت لاحق، صرح ترمب للصحفيين يوم الأربعاء قائلاً: "لا أحد يطرد أي فلسطيني من قطاع غزة".

من جانب آخر، وبدعم أمريكي، تنفذ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عمليات عسكرية ضد غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، بينهم عديد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

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