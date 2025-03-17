جاء ذلك خلال مقابلة له أمس الأحد على قناة سي بي إس نيوز، إذ أشار ويتكوف إلى أن الولايات المتحدة تسعى حالياً لإيجاد حل للصراع القائم.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض مِن هاتين الدولتين، إضافة إلى رفض من دول عربية وأوروبية ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي المقابل، أكدت الدول العربية في قمة طارئة عُقدت في القاهرة في 4 مارس/شباط الجاري رفض أي محاولات لإعادة إعمار غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي ظرف.

وفي وقت لاحق، صرح ترمب للصحفيين يوم الأربعاء قائلاً: "لا أحد يطرد أي فلسطيني من قطاع غزة".

من جانب آخر، وبدعم أمريكي، تنفذ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عمليات عسكرية ضد غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، بينهم عديد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.