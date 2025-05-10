الحرب على غزة
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لتوقف الضربات الأمريكية.. نية إسرائيلية لتوسيع الهجمات على اليمن وضرب أهداف في إيران
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أمس الجمعة، عن مصادر أمنية إسرائيلية خاصة (لم تسمّها) أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتوسيع نطاق هجماته في اليمن بعد توقف العمليات الأمريكية هناك، بالإضافة إلى "استهداف مواقع في إيران".
لتوقف الضربات الأمريكية.. نية إسرائيلية لتوسيع الهجمات على اليمن وضرب أهداف في إيران
قوات الأمن الإسرائيلي تتفقد موقع سقوط صاروخ أطلقته جماعة الحوثيين اليمنية على مطار بن غورين في تل أبيب / AP
10 مايو 2025

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية استهداف مطار بن غوريون الدولي الرئيسي وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي و"إصابة الهدف بنجاح"، فيما ادعت تل أبيب اعتراض الصاروخ.

وهذا الصاروخ هو الثاني الذي يعلن الحوثيون إطلاقه نحو إسرائيل، منذ شن الأخيرة، الأحد الماضي، غارات واسعة على العاصمة اليمنية صنعاء، شملت قصف مطارها الدولي، ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين وإصابة 94 آخرين، حسب إعلان الجماعة.

ورغم ادعاء تل أبيب اعتراض الصاروخ وعدم تسببه في إصابات، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بـ"الرد بقوة" عليه.

وقالت المصادر الأمنية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "لن توجد قيود" على التحركات الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن.
وأضافت: "إيران أيضاً لن تخرج نظيفة من المواجهة"، في إشارة إلى وجود نية لاستهدافها رداً على صواريخ الحوثيين، التي تدعي تل أبيب أنها "إيرانية".

وقالت المصادر إن إسرائيل "سترد بقوة وبشكل أوسع" على الهجمات الحوثية المستمرة، وآخرها الصاروخ الباليستي الذي أطلق الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أن "تل أبيب تدرس الآن خيارات لضرب أهداف مباشرة في إيران، فضلاً عن تكثيف الهجمات على منصات إطلاق الصواريخ والبنية التحتية في اليمن".

وشهد عام 2024 تصعيداً غير مسبوق في المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، إذ تبادلت الدولتان 4 هجمات مباشرة منذ أبريل/نيسان من ذلك العام، وذلك رداً على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق، واغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وتسبب إطلاق الحوثيين صاروخاً جديداً، الجمعة، في تصاعد الانتقادات للحكومة بشأن تعاملها مع ملف اليمن. 

ودعا زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد "توسيع الضربات داخل اليمن" و"استهداف البنى التحتية ومواني البلاد"، إضافة إلى "تصفية الخبراء الإيرانيين الموجودين هناك"، منتقداً رئيس الوزراء الإسرائيلي، واصفاً موقفه بـ"التردد والخوف". 

وبعد رصد إطلاق الصاروخ الجمعة، هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ عقب انطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة بوسط البلاد، كما توقفت حركة الطيران مؤقتاً في مطار بن غوريون في تل أبيب.


وأعلنت مجموعة "لوفتهانزا" للطيران بالتزامن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 18 مايو/أيار الجاري.

وتشمل شركات هذه المجموعة: الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورو وينجز.

وكان عديد من شركات الطيران الدولية قد علقت رحلاتها إلى تل أبيب منذ الأحد، لمدد متفاوتة، بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون، الذي تنطلق منه الرحلات نحو 100 وجهة عالمية.

وتزامن ذلك مع إعلان جماعة الحوثي فرض حصار جوي على إسرائيل، رداً على توسيعها الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ويقول الحوثيون إنهم يطلقون الصواريخ على إسرائيل نصرة للفلسطينيين في غزة، ومستمرون في ذلك ما واصلت تل أبيب حرب الإبادة على غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، بعد وساطة قادتها سلطنة عمان، وهو ما وُصف في إسرائيل بـ"المفاجئ"، لكن الحوثيين أكدوا أن الاتفاق مع واشنطن لا يشمل إسرائيل.

مصدر:TRT ARABI
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