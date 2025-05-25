الحرب على غزة
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الحكومة في غزة تتهم إسرائيل بالسيطرة على 77% من القطاع وتحذر من تبعات "فرض واقع استعماري"
اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، إسرائيل بفرض سيطرتها على 77% من القطاع المحاصر، "عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة"، محذراً من "تبعات فرض أمر واقع استعماري”.
الحكومة في غزة تتهم إسرائيل بالسيطرة على 77% من القطاع وتحذر من تبعات "فرض واقع استعماري"
الحكومة في غزة تتهم إسرائيل بالسيطرة على 77% من القطاع / Reuters
25 مايو 2025

وقال المكتب في بيان إن المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة.

وأوضح أن تلك السيطرة الإسرائيلية تأتي سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية، أم من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.

وأدان المكتب بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطول البشر والحجر في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم. كما حذر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الأغلبية العظمى من مساحة قطاع غزة، التي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.

وأكد أن "هذا النمط من السيطرة القسرية –القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين– يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949".

وشدد أن تلك الإجراءات الإسرائيلية تمثّل تعدياً ممنهجاً على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة. كما تنتهك الإجراءات الإسرائيلية "المادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة من دون مبرر عسكري واضح"، وفق البيان.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.

وقال إن تحدي إسرائيل للقوانين الدولية "يستدعي موقفاً تاريخياً وشجاعاً من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخريطة"، بحسب البيان.

والخميس، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليمينية: "يخطط الجيش الإسرائيلي للسيطرة على 70-75% من قطاع غزة في غضون 3 أشهر تقريباً في إطار الحملة العسكرية الموسعة على القطاع".

ووفق الصحيفة، تنص الخطة على أن "يُقسّم الجيش القطاع في عدة نقاط باستخدام 5 فرق، 4 هجومية وواحدة دفاعية، وسيعمل على تكرار نموذج رفح (جنوبي غزة) في كل منطقة تصل إليها القوات الإسرائيلية" أي تدمير المباني وإخلاء السكان.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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