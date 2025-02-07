سياسة
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زيلينسكي يبدي استعداداً للتفاوض مع بوتين لإنهاء الحرب دبلوماسياً
أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب عبر الدبلوماسية.
زيلينسكي يبدي استعداداً للتفاوض مع بوتين لإنهاء الحرب دبلوماسياً
زيلنسكي يفتح الباب للتفاوض مع بوتين / AFP
7 فبراير 2025

وأفاد زيلنسكي في بيان نشره عبر تليغرام أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تؤمن بأن الدبلوماسية مستحيلة من دون روسيا ورئيسها بوتين.

وأكد استعداده للقاء بوتين في حال الاتفاق على كيفية إنهاء الحرب، مستدركاً بأن "المشكلة هي أنه يبدو لي أن بوتين خائف من حيث المبدأ من التحدث معي عن إنهاء الحرب".

وأضاف: "لكنني ما زلت أعتقد أن (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب قادر على إجباره على إنهاء الحرب".

والثلاثاء أعلن بوتين أن بلاده مستعدة للتفاوض لإنهاء النزاع في أوكرانيا، لكنّه استبعد التحدث مباشرة مع نظيره الأوكراني الذي اعتبره "غير شرعي".

ويمارس ترمب ضغوطاً على الجانبين لوضع حدّ للنزاع، وكشف الأسبوع الماضي أن زيلينسكي يريد التفاوض على "صفقة" لوقف القتال.

لكن بوتين قال: "إذا أراد (زيلينسكي) المشاركة في المفاوضات، فسأختار أشخاصاً للمشاركة فيها"، واصفاً زيلينسكي بأنه "غير شرعي" لأن ولايته الرئاسية انقضت خلال الأحكام العرفية المفروضة.

وحذرت كييف من استبعادها من أي محادثات سلام بين روسيا والولايات المتحدة، متهمة بوتين بالرغبة في "التلاعب" بترمب.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.

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