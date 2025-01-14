وأشارت النشرة التي أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، إلى وجود قلق متزايد من وقوع عمليات تستهدف منشآت أمنية وضباط إنفاذ القانون أو أفراد الجيش، أو أماكن عامة مزدحمة، مثل المهرجانات والمراكز التجارية.

كما لفتت إلى أن المهاجمين قد يلجؤون إلى استخدام متفجرات محلية الصنع ووضعها في مركبات، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يهدد السلامة العامة.

تأتي هذه التحذيرات لزيادة الوعي بالتهديد المحتمل وتجنب تكرار الهجوم الذي وقع في نيو أورليانز في الساعات الأولى من العام الجديد، ونفذo المواطن الأمريكي من ولاية تكساس شمس الدين جبار (42 عاماً)، إذ اقتحم بسيارة مسرعة شارع بوربون المزدحم قبل أن يُقتل في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.