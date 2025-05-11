وأشار كيم في تصريحات أدلى بها خلال احتفالات "يوم النصر" في 9 مايو/أيار بمناسبة الذكرى 80 لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، التي أقيمت في السفارة الروسية في بيونغ يانغ، إلى أنه أصدر أوامر بإرسال جنود كوريين شماليين للقتال إلى جانب روسيا، بموجب اتفاقية الدفاع المتبادل الموقَّعة معها في 2024.

وأضاف أن "مشاركتنا في هذه الحرب مشروعة وتندرج ضمن حقوقنا السيادية"، متهماً أوكرانيا بانتهاك الأراضي الروسية، ووصفها بأنها “دولة دُمية تهاجم أراضي قوة نووية”.

وحذّر الزعيم الكوري الشمالي من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها شن هجوم جديد ضد روسيا، فلن تتردد كوريا الشمالية في استخدام القوة العسكرية.

كانت وكالة الأنباء المركزية الكورية أكدت في وقت سابق، أن لجنة الشؤون العسكرية المركزية لكوريا الشمالية صدّقَت لأول مرة على إرسال قوات إلى روسيا، بهدف "مساعدة القوات الروسية على استعادة منطقة كورسك من الجيش الأوكراني"، وفق الاتفاق الموقع بين البلدين.

في السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، الذي وقّعَته موسكو وبيونغ يانغ في يونيو/حزيران 2024، دخل حيّز التنفيذ رسمياً في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وتشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 12 ألف جندي إلى روسيا في أعقاب توقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع موسكو في 2024.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.