تركيا
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قالن: تركيا تقترب من نهاية الإرهاب في خطوة للتخلص من قيد كبير يكبل البلاد
شدد رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، على أن تركيا باتت تقترب من نهاية مشكلة الإرهاب المستمرة منذ 40 سنة.
قالن: تركيا تقترب من نهاية الإرهاب في خطوة للتخلص من قيد كبير يكبل البلاد
رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن / AP
25 مايو 2025

وأكد قالن أن هدف "تركيا خالية من الإرهاب" يمثل خطوة جديدة للتحرر من قيد كبير يكبل البلاد. جاء ذلك خلال المحاضرة الختامية لأكاديمية ابن خلدون، التي نظمتها جامعة ابن خلدون هذا العام في نسختها الثالثة تحت شعار "الثقافة والمناخ الذي يصنع التنمية".

وأشار قالن إلى أن مشكلة الإرهاب التي عانت منها تركيا طوال أربعة عقود أوشكت على نهايتها. واعتبر أن هذه العملية تشكل تحرراً من أحد القيود الكبرى التي كبلت تركيا طويلاً.

وأكد قالن أن هدف "تركيا خالية من الإرهاب" سينقل البلاد إلى مستويات أعلى، وأن الهدف بات يُقترب منه خطوة بخطوة.

ولفت إلى أن تركيا أصبحت اليوم فاعلة في السياسة الخارجية بحكم موقعها الجغرافي والظروف الراهنة، وأشار إلى التطورات التي تشهدها المنطقة التي تنتمي إليها تركيا، وأكد أن مستقبل تركيا سيكون مشرقاً إذا تمكنت من تثبيت أقدامها على أرض صلبة بلا انغلاق على الذات وبلا فقدان لديناميكيتها الداخلية، مع القدرة على مواكبة واقع العالم وتغيراته.

وفي 12 مايو/أيار الجاري أعلن تنظيم PKK الإرهابي قراره حلّ نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

وكان أوجلان دعا في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لـPKK الإرهابي وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.

مصدر:TRT Arabi
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