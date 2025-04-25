وهذه هي الزيارة الثانية من نوعها بعد الأولى التي زار فيها 100 رجل دين من الدروز السوريين إسرائيل منتصف مارس/آذار الماضي، وكانت الأولى منذ 50 عاماً.

ولكن خلافاً للزيارة الأولى التي اختُتمت في اليوم نفسه، فإن إسرائيل ستسمح هذه المرة لرجال الدين الدروز بالمبيت لليلة واحدة، وفق موقع واللا العبري.

وفي منشور عبر فيسبوك، كتب طريف: "وصول وفد رجال الدين من سوريا لزيارة المقام الشريف لسيدنا شعيب"، وأشار إلى أن الزيارة ستستمر حتى غد السبت.

كما أرفق زعيم الدروز المنشور بمقطع مصوَّر يُظهر قافلة الحافلات ممتلئة برجال الدين الزائرين.

وبهذا الخصوص، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "سُجّل اليوم دخول 682 شخصاً من رجال الدين الدروز السوريين إلى البلاد عبر المعبر الحدودي، وذلك على متن 14 حافلة نُظّمت خصيصاً لنقلهم".

وأضافت: "تأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات دينية واجتماعية جرى التنسيق لها مسبقاً، وتشمل لقاءات روحانية وزيارات لمواقع مقدسة".

وتابعت: "تأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات لتأمين احتفالات الطائفة الدرزية بمناسبة زيارة مقام النبي شعيب عليه السلام، التي تستمر حتى نهاية الأسبوع".

والخميس، قال موقع واللا العبري: "سمح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لمئات رجال الدين الدروز من سوريا بالدخول إلى إسرائيل غداً (الجمعة) بغرض الاحتفال بعيد في قبر النبي شعيب في الجليل الأسفل".

وأضاف: "على عكس المرة الأولى، التي وصل فيها 100 رجل دين درزي من سوريا إلى إسرائيل، قرر كاتس هذه المرة زيادة العدد، ومن المتوقع وصول 600 منهم".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فقد سُمح لهم هذه المرة بقضاء ليلة واحدة في إسرائيل والعودة إلى سوريا في اليوم التالي".

كانت إسرائيل قد استولت على المنطقة السورية العازلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهيةً بذلك اتفاق فصل القوات لعام 1974 دون أن تضع جدولاً زمنياً لانسحابها، وإن كانت قد قالت إن الاستيلاء مؤقت لحين استتباب الأمور في سوريا.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأعلنت ضمها في عام 1981، في خطوة لم تعترف بها إلا الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقدَّر عدد الدروز في إسرائيل بنحو 150 ألفاً، يخدم قسم منهم بجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما يرى القسم الآخر أن الجولان أرض سورية محتلة ويرفضون الحصول على الجنسية الإسرائيلية.