سياسة
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"ولايتنا 51 الثمينة".. ترمب يجدد رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعرابه عن رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة، وذلك قبيل مباراة هوكي مرتقبة بين فريقي البلدين، اليوم الخميس.
"ولايتنا 51 الثمينة".. ترمب يجدد رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / صورة: Reuters (Reuters)
21 فبراير 2025

وأعرب ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، عن تمنياته بفوز الفريق الأمريكي على منافسه في المباراة.

وأضاف: "أتمنى لفريقنا الفوز على كندا، التي ربما تصبح قريباً جداً ولايتنا رقم 51 الثمينة والمهمة للغاية، مع ضرائب أقل، وأمن أكبر بكثير".

ووصف ترمب مجدداً رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بلقب "الحاكم ترودو".

وأشار إلى أنه لن يتمكن من حضور المباراة بسبب التزامات أخرى، "لكن ترودو مدعو لمشاهدة المباراة إذا أراد ذلك".

وفي عدة مناسبات سابقة أكد ترمب أن كندا يجب أن تنضم إلى الولايات المتحدة بوصفها الولاية رقم 51، الأمر الذي قوبل باستياء من الجانب الكندي.

ففي 26 يناير/كانون الثاني الفائت، قال ترمب إنه يرى كندا "دولة يجب أن تكون ولاية"، مدعياً أنها "استغلت" بلاده لسنوات، وأن "الولايات المتحدة تخسر ملايين الدولارات لصالح كندا كل عام".

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