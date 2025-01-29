سياسة
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زعيم كوريا الشمالية: 2025 سيكون عاماً حاسماً لتعزيز قوة بلادنا النووية
قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن عام 2025 سيكون "حاسماً" لتعزيز قوة بلاده النووية، ردّاً على تصريحات أوردتها الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن السعي لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
زعيم كوريا الشمالية: 2025 سيكون عاماً حاسماً لتعزيز قوة بلادنا النووية
كيم خلال زيارته منشأة لإنتاج المعدات النووية / صورة: AFP (AFP)
29 يناير 2025

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، أن كيم حذّر بعد تفقُّده منشأة لإنتاج المعدات النووية، من مواجهة "حتمية" مع الدول المعادية، مشيراً إلى أن عام 2025 سيكون "حاسماً" لتعزيز قوة بلاده النووية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن "موقفنا السياسي والعسكري الثابت ومهمتنا النبيلة وواجبنا هو تطوير وضعية رد الدولة النووي إلى أجل غير مسمى".

وأوضحت أن كيم يتعامل مع "الوضع الأكثر تزعزعاً في العالم، إذ إن المواجهة طويلة الأمد حتمية مع الدول الأكثر عداءً وشرّاً"، على حد تعبيرها.

وأضافت أنه "لا غنى عن تعزيز البلاد الدرع النووية بانتظام".

وجاءت تصريحات كيم عقب اختبار كوريا الشمالية السبت الماضي، إطلاق صواريخ كروز استراتيجية، في أول تجربة عسكرية منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وردّاً على ذلك، أكد مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن ترمب سيسعى لـ"نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل، كما فعل خلال ولايته الأولى"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.

والأسبوع الماضي، أبدى ترمب في مقابلة تليفزية رغبته في أن يتواصل مجدداً مع الزعيم الكوري الشمالي الذي وصفه بأنه "رجل ذكي".

وخلال ولايته الأولى التقى ترمب وكيم ثلاث مرات، لكنّ واشنطن فشلت في إحراز تقدم كبير في الجهود الرامية إلى نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية.

ومنذ انهيار القمة الثانية بين كيم وترمب في هانوي عام 2019، تخلّت كوريا الشمالية عن الدبلوماسية وكثّفت جهودها لتطوير الأسلحة ورفضت العروض الأمريكية لإجراء محادثات.

وتبرر كوريا الشمالية سعيها للحصول على أسلحة نووية بـ"ردع تهديدات الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية".

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب منذ انتهاء النزاع بينهما بهدنة عام 1953، وتدهورت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

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