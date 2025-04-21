تركيا
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أردوغان ناعياً بابا الفاتيكان: أخذ زمام المبادرة في مواجهة المآسي الإنسانية خصوصاً الإبادة في غزة
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزنه إثر تلقّيه نبأ وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس، مقدماً تعازيه إلى العالم الكاثوليكي.
أردوغان ناعياً بابا الفاتيكان: أخذ زمام المبادرة في مواجهة المآسي الإنسانية خصوصاً الإبادة في غزة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بابا الفاتيكان فرنسيس / AA Archive
21 أبريل 2025

وفي منشور على حسابه بمنصة إكس قدم الرئيس التركي تعازيه أيضاً إلى أسرة البابا ودولة الفاتيكان.

وقال الرئيس أردوغان: "كان البابا فرنسيس رجل دولة محترماً، وفي الوقت ذاته زعيماً روحياً أعطى الحوار بين أتباع العقائد المختلفة أهمية، وأخذ زمام المبادرة في مواجهة المآسي الإنسانية، وبخاصة المسألة الفلسطينية والإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف :"أتقدم بأحرّ التعازي باسمي وباسم دولتي إلى أسرة الفقيد، ودولة الفاتيكان، والعالم الكاثوليكي، راجياً لهم الصبر والسلوان".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن الفاتيكان، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد تدهور في صحته منذ 18 فبراير/شباط الماضي.

وقال الفاتيكان في بيان عبر إكس: "توفي البابا فرنسيس في اثنين الفصح 21 أبريل (نيسان) 2025، في الـ88 من العمر، في مقر إقامته بدار القديسة مارتا بالفاتيكان".

ومنذ أشهر، أعلن الفاتيكان تراجع صحة البابا (مواليد 1936)، وسط مخاوف جدية على حياته رغم بعض التطمينات بين الحين والآخر عن حالته المستقرة.

وكان البابا فرنسيس، اعترف بدولة فلسطين ورفع عَلَمها في حاضرة الفاتيكان، كما زار مدينة بيت لحم وكان في استقباله الرئيس محمود عباس، وصلى في كنيسة المهد، وتوقف عند جدار الفصل والتوسع العنصري وصلى دعماً للسلام وإنهاء الحروب، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية الاثنين.

كما دعا إلى وقف الحرب على قطاع غزة، واصفاً الوضع الإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية بالمشين، كما طالب بعدم إغلاق مدينة القدس المحتلة أمام المؤمنين، وتطبيق الشرعية الدولية عليها، حسب المصدر ذاته.

مصدر:TRT ARABI
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