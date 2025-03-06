وأكد فيدان أهمية تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، مشدداً على ضرورة التزامه.

كما لفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعوق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعياً إياها إلى التراجع عن هذا القرار في أقرب وقت ممكن، من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.

وتابع المسؤول التركي: “نؤيد جميع قرارات القمة العربية الطارئة في القاهرة حول القضية الفلسطينية”، مضيفاً أنه سيتوجه الجمعة إلى السعودية خلال القمة الإسلامية الطارئة في مكة “لأعرض للعالم الرؤية التركية بشأن حل القضية الفلسطينية”.

في سياق آخر تَطرَّق فيدان إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن تحقيق بنية أمنية مستدامة وقوية في أوروبا لا يمكن دون مشاركة تركيا الفعالة.

أما عن الحرب الروسية-الأوكرانية، فشدّد فيدان على ضرورة إنهائها عبر الحلول التفاوضية، مشيراً إلى استعداد تركيا للمساهمة في جهود الحوار والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى إحلال السلام.

وفي ما يخص التوتر في البوسنة والهرسك قال فيدان: “رؤيتنا واضحة وصريحة، هي وحدة الأراضي وسيادة البلاد، وندعو إلى الحل الدبلوماسي وتجنب الاستفزازات”.