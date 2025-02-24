تركيا
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فيدان: تركيا لا تمانع انضمام أوكرانيا إلى الناتو ولكن بشروط واقعية
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن تركيا لا تمانع في رغبة أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه شدد على ضرورة التحلي بالواقعية في هذا الشأن.
فيدان: تركيا لا تمانع انضمام أوكرانيا إلى الناتو ولكن بشروط واقعية
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / صورة: AA (AA) / AA Archive
24 فبراير 2025

جاء ذلك في مقابلة مع قناة بلومبيرغ الأمريكية مساء الأحد، إذ أضاف فيدان أن هذا الموقف يعكس الموقف الرسمي الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيغير الموقف الأمريكي تجاه انضمام أوكرانيا إلى الناتو، أشار فيدان إلى أنه غير متأكد من موقف الإدارة السابقة في هذا الصدد، وبالتالي لا يعتقد أن هناك سياسة جديدة بخصوص هذه القضية.

كما ذكر فيدان أنه ناقش مع الأوروبيين والأوكرانيين مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وأكد أن أوكرانيا تطالب بذلك ليس فقط من أجل الانضمام إلى الناتو، بل لضمان أمنها الوطني.

منذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، تشترط لإنهائه وقف انضمام كييف إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلاً في شؤونها.

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