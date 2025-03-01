سياسة
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إعلام أمريكي: واشنطن تنهي برنامج مساعدات يدعم أنظمة الطاقة في أوكرانيا
كشف إعلام أمريكي أن وزارة الخارجية الأمريكية أنهت هذا الأسبوع مبادرة تابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كانت قد استثمرت مئات الملايين من الدولارات لمساعدة أوكرانيا في إعادة بناء شبكتها الكهربائية بعد الهجمات التي شنتها القوات الروسية.
إعلام أمريكي: واشنطن تنهي برنامج مساعدات يدعم أنظمة الطاقة في أوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولودميير زيلينسكي يزور واشنطن العاصمة / REUTERS
1 مارس 2025

وذكرت قناة NBC News نقلاً عن مسؤولَين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن الخارجية الأمريكية قررت إنهاء برنامج دعم ترميم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، كما أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قررت تقليص عدد موظفي الوكالة في أوكرانيا من 64 إلى 8 موظفين فقط.

وجاء هذا القرار عقب إغلاق إدارة ترمب المقر الرئيسي للوكالة في واشنطن وإيقاف آلاف برامج المساعدات والتنمية الأمريكية في مختلف أنحاء العالم في أعقاب محاولة تجميد المساعدات الخارجية.

وأشارت القناة إلى أن التيار الكهربائي في بعض مناطق أوكرانيا يتعرض لانقطاعات خلال الليل بسبب الهجمات الروسية التي استهدفت منشآت الطاقة، كما تعرضت مختلف الأنظمة والبنية التحتية في البلاد لأضرار مستمرة طوال فترة الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وحذر المسؤولان من أن انسحاب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أوكرانيا من شأنه أن يترك شبكات الطاقة فيها معرضة للخطر في فترة الشتاء مع تعرض البلاد لهجمات من الصواريخ الروسية.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد تلقت أمرا من السلطات الأمريكية بوقف تمويل المشاريع في أوكرانيا في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
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